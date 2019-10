Ett aksjetips fra DNB Markets

Elkem legger frem tall for 3. kvartal tirsdag neste uke, og DNB Markets' estimater ligger for omsetning og EBITDA begrensede 1-2 prosent over konsensus.

«Selv om selskapet fortsatt i første rekke tilbyr en eksponering innen råvaresektoren mener vi at dagens verdsettelse ikke reflekterer den pågående orienteringen inn mot spesialsegmenter og en ventet sterk etterspørselsvekst drevet av blant annet elbilmarkedet», heter det i en oppdatering fra meglerhuset.

Med en P/E på 7.5x en EV/EBITDA på rundt 4x basert på estimatene for 2020 er det etter analytikernes mening mer å gå på, og de har en kjøpsanbefaling på aksjen.

Kursmål er satt til 30 kroner per aksje. Tirsdag stengte kursen på 22 kroner på Oslo Børs.