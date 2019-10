Analytikerne i DNB Markets om Kværner etter tallene for 3. kvartal

Kværner la frem sine tall for 3. kvartal mandag. Omsetningen for kvartalet kom inn på 2,5 milliarder kroner, mot DNB Markets' estimat og konsensus på to milliarder kroner.

Justert EBITDA i perioden endte på 135 millioner kroner, mot meglerhusets forventning på 99 millioner kroner og konsensus på 97 millioner kroner.

Samtidig var også ordreinngangen på 1,8 milliarder kroner, klart høyere enn ventet.

«Selskapet kommuniserer samtidig at omsetning og marginer for 2020 vil komme ned i forhold til for 2019. Etter vårt syn bør dette imidlertid i all hovedsak allerede være reflektert i forventningene», heter det i aksjerapporten fra DNB Markets.

Kursen stengte fredag på 11,10 kroner og analytikerne har før eventuelle endringer på grunnlag av rapporten en kjøpsanbefaling på aksjen, med et kursmål på 19 kroner per aksje.

I skrivende stund noteres Kværner til 11,32 kroner på Oslo Børs - opp 1,98 prosent.