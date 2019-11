ABG Sundal Collier nedgraderer Seadrill - sabler kursmålet med 93 prosent

ABG Sundal Collier nedgraderer ifølge en oppdatering Seadrill til en hold-anbefaling fra en tidligere kjøpsanbefaling samtidig som kursmålet nedjusteres til 10 kroner fra tidligere 150 kroner, skriver TDN Direkt.

Kursmålet kuttes dermed hele 93,3 prosent. Fredag ettermiddag noteres aksjen til 9,2 kroner, ned 5,8 prosent på Oslo Børs.

På ett år har Seadrill rast 92,5 prosent.

I andre rekke

Meglerhuset trekker frem at aksjonærene vil komme i andre rekke når Seadrill skal inngå diskusjoner med bankene som representerer selskapets kreditorer, som vil være interessert i å finne en bærekraftig kapitalstruktur.

"I så måte, selv om vi forventer at aksjen vil være volatil til endringer i sentiment, vil den forbli for langt ute på risikokurven frem til en permanent kapitalstruktur er på plass", skriver ABG Sundal Collier.

Meglerhuset estimerer ifølge nyhetsbyrået at dagratene for flåten som nå er i arbeid må stige til 300.000 dollar pr. dag for flyterne og 100.000 dollar pr. dag får jackup-riggene for at Seadrill skal bli fri kontantstrøm-nøytrale.

Ned fem kroner

Samtidig nedjusterer Kepler Cheuvreux sitt kursmål på Seadrill til 30 kroner fra tidligere 35 kroner, samtidig som kjøpsanbefalingen opprettholdes, skriver TDN Direkt.

"Vi mener markedet underestimerer selskapets evne til å utøve strategiske grep, samtidig som markedet fortsetter å forbedre seg inn i 2020 og 2021", skriver meglerhuset.

Nordea Markets opprettholder på sin side ifølge nyhetsbyrået kjøpsanbefaling på Seadrill med kursmål på 121 kroner. Meglerhuset ser det som positivt at Seadrill har tilstrekkelig med kontanter til andre halvår 2021 før det må refinansiere.