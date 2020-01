DNB Markets: Selg aksjen

PGS har fredag fulgt opp oppdateringene fra seismikksektoren med foreløpige tall for sin flåteutnyttelse og omsetning gjennom 4. kvartal.

«Topplinjen for det tilbakelagte kvartalet ser ut til å ende på 288 millioner dollar, mens kapasitetsfordelingen var henholdsvis 55 prosent innen kontraktsseismikk og 24 prosent innen multiklientseismikk», heter det i en oppdatering fra DNB Markets.

Omsetningen ser dermed ifølge analytikerne ut til å ligge rundt to prosent under konsensus, men rundt seks prosent over meglerhusets estimat.

Kursen stengte torsdag på 18,40 kroner pr. aksje og DNB Markets har før eventuelle justeringer på grunnlag av oppdateringen en salgsanbefaling på aksjen, med et kursmål på åtte kroner pr. aksje.