Sissener anbefaler møkkabillige aksjer i et blodrødt marked

Kort tid etter at handelen tok til på Oslo Børs mandag stupte hovedindeksen over 12 prosent til 701,48 poeng.

Ved lunsjtider står hovedindeksen i 738,10 poeng, ned 7,9 prosent, mens et fat Nordsjøolje omsettes for 35,78 dollar, ned 21,4 prosent.

Todelt frykt

Forvalter Jan Petter Sissener sier til Finansavisen at markedsuroen er todelt, frykten for coronaviruset og fallet i oljeprisen.

– For det første snakker vi om virussjokket, som jeg velger å tro er av kortsiktig karakter. Det vil kreve litt hjelp fra myndighetene, men jeg tror ikke på en ny runde med svartedauen. Verden går videre, sier Sissener til Finansavisen.

– For det andre har vi oljeprissjokket. Saudi-Arabia har følt seg lurt og handler deretter. Det er det ingen som tjener noe på. Spørsmålet nå er om utbyttene fra oljeselskapene er safe. Det har jeg ikke fått regnet på enda, forteller Sissener.

– Er dette er riktig tidspunkt å gå inn i aksjemarkedet?

– Nei, men du skal i alle fall ikke selge, sier Sissener.

I et intervju med Finansavisen for halvannen uke siden sa Sissener at han ville vært meget forsiktig i aksjemarkedet. Da sto hovedindeksen i 856 poeng.

Møkkabillige aksjer

– Det er klart at når DNB åpner på 100 kroner så er det møkkabillig, selv om selskapet skal gjennom en refinansiering offshore, innrømmer Sissener.

DNB startet mandagen på 100 kroner, og omsettes ved lunsjtider for 123,35 kroner, ned 11,9 prosent.

Forvalteren understreker nok en gang at investorer bør satse på aksjer med høy direkteavkastning.

– Bonheur på 170 kroner er også møkkabillig. Storebrand på 48 kroner er også et fantastisk kjøp, sier Sissener til Finansavisen.

– Du har da sagt at Storebrand var billig på både 50 og 60 kroner.

– Jeg innser at det er min favorittaksje, men jeg tror ikke selskapet vil kutte i utbyttet i tiden fremover, avslutter Sissener.