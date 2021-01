Fra resesjon til inflasjon?

Det var under et foredrag i desember 2018 at den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powell innrømmet at det å styre pengepolitikken kunne sammenlignes med å gå varsomt gjennom et stupmørkt rom fullt av møbler å snuble i. Selv om den økonomiske situasjonen er ganske så annerledes i dag enn for to år siden, klør fortsatt sentralbanksjefer og mange andre seg i hodet i forsøket på å predikere inflasjonsutviklingen. Den gode gamle Phillips-kurven lever fortsatt, men synes å ha blitt flat som en pannekake på sine eldre dager.