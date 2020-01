Gründerdrømmene går i tusen knas

– Etter fem år er syv av ti gründerbedrifter borte. Det er den statistikken vi vil gjøre noe med, sier salgs- og markedssjef Are Jerstad i SMB Norge.

Som et ledd i dette, har SMB Norge startet nettstedet dinbedrift.no. Målet er at det skal bli en startside med alle verktøyene en gründer trenger, alt fra å registrere selskapet til å drive det fornuftig videre, enten alene eller med å få hjelp til ansettelser, finansiering og dialoger med aktører som Altinn, Brønnøysund og Innovasjon Norge. Startskuddet gikk i mai i år, men alt er ennå ikke på plass.

SATSER PÅ FORENKLING: Problemet er at norsk næringspolitikk lages for de store bedriftene, mens det er flest små bedrifter. SMB Norge forsøker å få politikerne til å endre regelverket. Foto: Hilde Oreld

– Vi er fortsatt i dialog med ulike partnere, og de må tilpasse sine tjenester og produkter til de små og mellomstore bedriftene. De fleste bedrifter er jo små. To av tre arbeidsplasser er i SMB-markedet, fortsetter Jerstad.

98,3 prosent av alle bedrifter i Norge er færre enn 50 ansatte. Det er bare drøyt 800 bedrifter her til lands som har mer enn 250 ansatte, og 90 prosent har færre enn 20 ansatte. Samtidig skjer 50 prosent av landets verdiskapning i dette markedet.

Problemet er at regelverket er for de store

– Gründere er hverdagsnæringslivet. Det er der innovasjonen skjer og de har alle et ønske om å gjøre det bedre enn i går. Det er disse vil vi hjelpe, sier adm. direktør Olaf Thommessen i SMB Norge og legger til:

– Problemet er at norsk næringspolitikk lages for de store bedriftene som Telenor og Equinor.

– Hva tenker du på?

– For eksempel at små bedrifter og gründerbedrifter får tvangsmulkt fordi de har glemt å sende inn aksjonærregisteroppgave. Mange av disse selskapene skifter jo ikke aksjonærer. Det er ingen endring fra år til år, så skal de likevel få 1.500 kroner per dag i tvangsmulkt hvis de ikke gjør det. Det er galskap! Vi vil at det skal gjøres enklere.

Må forenkle

Det er fire år siden Thommessen overtok som leder i det som da het Bedriftsforbundet. På det tidspunktet var tapet av både medlemmer og egenkapital kritisk.

– Vi var som Helge Ingstad under vann. Vi måtte snu opp ned på hele organisasjonen. Nå har vi rundt 6.000 bedrifter og 50.000 arbeidsplasser på medlemslisten. Det er lett å få en følelse av at alle i Norge jobber i tungindustrien og er medlem av LO, men det er ikke slik. Frisøren din streiker ikke. Ikke bilverkstedet heller. LO og NHO er i dette tilfellet irrelevant. Vi begynner å få politisk gjennomslagskraft.

Seriegründer gir opp Norge

Jerstad er tilbake på banen. Han jobber fortsatt med å skaffe flere partnere til dinbedrift.no-satsningen. For nå begynner det å bli trøblete å være gründer og liten bedrift. Han viser til seriegründer Rebecca Mahboubi, som har startet en rekke bedrifter i Norge og skapt flere hundre arbeidsplasser. Hun ble kåret til årets gründer i Oslo og gjorde i sin tid suksess med Bagel & Juice, og senere har hun gründet alt fra klesbutikker til flere bar- og restaurantkonsepter. Nå har hun pakket koffertene og er ferdig med Norge.

SERIEGRÜNDER: Rebecca Mahboubi hadde i sin tid suksess med Bagel & Juice. Nå orker hun ikke drive egen bedrift i Norge. Hun mener myndighetene har drept alt hun hadde av skaperglede og engasjement. Foto: Helene Abusdal

– Vi møtte henne for ikke så lenge siden. Da hadde det gått nesten 20 år siden hun gründet sin første virksomhet. Nå orker hun ikke lenger å forholde seg til norske myndigheter. Hun mener de har drept alt hun hadde av skaperglede og engasjement, sier Jerstad, som legger til at hun ikke har gitt opp sine ambisjoner om å skape nye virksomheter. Hun har bare gitt opp å skape dem i Norge.

«Jeg tror stadig flere finner ut at de ikke orker å drive sin egen bedrift. Det er for vanskelig og for krevende. Det er utrolig synd», sier Mahboubi til SMB Norge.

– Vi har mellom 10 og 15 partnere nå og jakter på flere gode, blant annet når det gjelder finansiering. SMB Danmark har fått til noe, en slags folkefinansiering. Vi ser på dette nå. Dinbedrift.no skal være et fagnettsted. En slags one stop shop, i håp om at ikke Mahboubi får rett, sier Jerstad.