Satser stort på smått

Det startet med én dunjakkemodell og én skalljakke. Dunjakkesalget gikk så det suste. Skalljakken var ingen suksess og forsvant raskt ut av sortimentet. Det første året omsatte venninnene fra Stabekk for 1 million kroner og satt igjen med 300.000 kroner på bunnlinjen.

Nei til mann og barn

Nå selges Fleischer Couture-plagg i 80 motebutikker og noen få sportsbutikker i Norge. De har ni ulike jakkemodeller til vinterbruk, og materialene er dun og lammeskinn. I tillegg bruker de materialer som merinoull, silke og kasjmir når det gjelder andre plagg som luer, sokker, barneklær og plagg til menn.

Foto: Fleischer Couture

– Da vi møttes første gang, skulle dere utelukkende konsentrere dere om dameklær…

– Det var før vi fikk mann og barn, sier Thea Sundhjell.

Barneklær lanserte de for et drøyt år siden.

– Vi var skeptiske til barneklær fordi det fort blir veldig dyrt. Butikker ganger ofte med 2,7. Derfor har vi valgt å selge barneklær kun på nett, legger Maja Mejlænder Fleischer til.

Målet var Paris, London og NYC

Planen om å satse i Paris, London og østkysten av USA, er tidligere uttalt, men nå har pipen en annen lyd:

– Det er fortsatt mulig å bli mye større i Norge, sier Sundhjell nå.

Foto: Fleischer Couture

Selskapet omsatte for 15 millioner kroner i 2018. I fjor endte omsetningen på et sted mellom 18 og 20 millioner kroner, fortsatt med en positiv bunnlinje.

– I år skal vi ikke komme med så mye nytt, men vi skal selge mer av de vi har. Vi ser blant annet at nettsidene går bedre og bedre, og vi har tro på at spesielt markedet for barneklær vil vokse, sier Fleischer.