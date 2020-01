Strandløven

MIAMI BEACH, FLORIDA

Oppdatert 3. januar 2020

– Når nabohotellet får, skal plutselig alle de andre også ha, humrer Thomas Bache-Wiig. Han har ansatt en stab på 10–12 møbelsnekkere fra blant annet Honduras og en nestsjef som jobber for ham i selskapet sitt Custom Beach.

Fra kulekjører og tømrer til sivilarkitekt

Den tidligere kulekjøreren vokste opp på Snarøya og gikk på NTG på Lillehammer. Da han var ferdig der, tok han sommerjobb som tømrer hos svogeren sin i Håndverkscompaniet. Den sommerjobben varte i fire år, før han igjen satt fem år på skolebenken på prestisjeuniversitetet Cornell i New York. Da hadde han blitt sivilarkitekt, møtt en jente fra Miami på studiet og endte opp på Miami Beach i Florida.

Da vi installerte solcellepaneler med wifi, både doblet og triplet hotellene salget fra sine serveringshytter

– Frem til finanskrisen i 2008, jobbet jeg for et arkitektfirma som spesialiserte seg på livsstilsarkitektur, som for eksempel hoteller og butikker som ønsket at kundene skulle bruke tid hos dem. Men da det smalt, gikk vi fra å være førti til fire arkitekter i løpet av et halvt år.

Det var sparket bak Bache-Wiig trengte for å gjøre noe eget. Han hadde laget noen prosjekter tidligere, og nå laget han en strandhytte på norsk tømrervis for en kompis som drev med jetski-utleie på stranden i Miami.

– Det trendy hotellet SoHo Beach House så den, og ville også ha en slik i tilknytning til sitt hotell.

Stormene er gull verd

I Florida endret de byggeloven i 2010. Den slo fast at ingen hadde lov til å sette opp noe permanent på strendene. Alt må ha mobilt design, også på grunn av stormene. Byggverkene må kunne demonteres og stues vekk.

LOVENDRING SØRGER FOR AT INSTALLASJONENE MÅ VÆRE MOBILE: Thomas Bache-Wiig tegner og forteller på et hotell på Miami Beach. Foto: Hilde Oreld

– Samtidig var alle boutiquehotellene i full blomst, men ingen jobbet med merkevaren sin utover hotellets interiør. Det handler om å ha en rød tråd fra hotellet, ved bassengområdene og videre ut på stranden. Vi lager alt fra smarte måter å lagre håndklær på til søppelbøtter, solstoler og serveringshytter. Da vi installerte solcellepaneler med wifi, både doblet og triplet hotellene salget fra sine serveringshytter. Servicen gikk også mye raskere, hotellene ser bedre ut og de får bedre avkastning. Med medier som Instagram, TripAdvisor og Pinterest, ønsker alle hotellene å bruke penger på dette fordi bilder blir delt over hele verden, sier mannen som ikke viker en tomme når det gjelder kvaliteten og de norske byggetradisjonene. Verkstedet hans ligger et kvarter unna stranden i Miami Beach.

Strandens svar på Elon Musk

– Det som er nytt, er at vi bygger elektriske traller. På en god dag er det 10.000-vis av strandstoler, parasoller og daybeds her. Alt skal settes opp og tas ned. Det er mye penger å spare for hotellene ved å gjøre denne jobben mer effektiv. Jeg har hørt meg selv omtalt som strandens svar på Elon Musk.

NORSK TREVERK: Thomas Bache-Wiig satser på norsk Kebony eller andre kvalitetsråvarer. Bruk og kast er ikke noe for ham og sine gamle, norske håndverkstradisjoner. Foto: Hilde Oreld

Lille-Musk har flere ess i ermet. Bache-Wiig legger ikke skjul på at det er mange i området Fort Lauderdale-Miami som har så mye penger at de villig vekk betaler mellom 20.000 og 30.000 kroner for å ha den feteste plassen på stranden en lørdag eller søndag. Solstoler koster fra drøyt 200 kroner per dag og oppover, og daybeds kan koste så mye som 5.000 kroner for en dag.

– Derfor lager vi nå et mobilt konsept med gulv, solskjerming, to eller flere daybeds og annen luksus som gjør at et par kan nærmest være private i første rekke mot stranden, sier han og viser en illustrasjon av hvordan han har tenkt å løse dette.

Foto: Hilde Oreld

Bache-Wiig har også fått spørsmål om å drifte strandhyttene, men det ønsker han ikke. Custom Beach utvikler fra konsept til ferdig produkt som skal gi økt salg for hotellene. Vedlikeholdet tar også han og hans team seg av.

De fire seneste årene har han omsatt for mellom 50 og 60 millioner kroner. For to år siden endte omsetningen på rundt 10 millioner kroner for den utflyttede bæringen.

En enkel, selvbetjent håndklevogn koster fra 50.000 kroner, mens en serveringshytte koster fra 250.000 til 330.000 kroner, avhengig av materialer.

Velger norsk Kebony

– Hvor går veien videre?

– Jeg må ha gode snekkere og vokse videre, ikke miste dem. Nå har vi fullbooket frem til august og må si nei til en del oppdrag. Leveringstiden blir lenger, men dette må gjøres skikkelig. Du skal ikke levere mange dårlige prosjekter før du mister ditt gode navn og rykte!

Sivilarkitekten er opptatt av å lage noe som varer og er bærekraftig. Derfor benytter han norsk Kebony. Dette materialet har 30 års garanti på fukt og råte i USA.

– Alle hotellene sier de er miljøbevisste, og da har de en unnskyldning for å bytte til et bedre alternativ enn treverk fra regnskogene. 52 prosent av dyrelivet på planeten er blitt borte de seneste 40 årene på grunn av kappingen av urskog. Derfor er bruken av Kebony både et fantastisk produkt og en fantastisk historie å fortelle gjestene sine.

– Om 10–15 år kan alle møbler og strandhytter settes opp automatisk, sier mannen som fyller 43 år i juli, har cubansk kone og to barn på 6 og 8 år.

Blir flau over de første hyttene

– Jeg blir nesten flau når jeg ser de første hyttene jeg laget. Nå ser jeg hvordan jeg kan automatisere prosessene og gjøre produktene mer vedlikeholdsfrie.

– Da tjener du jo ikke noe på service?

– Jeg gjør dette fordi det er kult å designe og bygge bra ting. Det er i forbedring og innovasjon forretningsmodellen til Custom Beach ligger. Men jeg holder meg til det profesjonelle markedet som hotellmarkedet. De vil ha noe som varer og gjenkjenner kvalitet. Slik er det ikke på privatmarkedet. De velger ofte det billigste. Typisk bruk og kast. Men det er ikke meg, så det holder jeg meg unna.