900.000 har latt seg Tise av gjenbruksappen

– Jeg har alltid hatt en skaperglede, sier Eirik Frøyland Rime.

Han er daglig leder og medgründer i appen Tise. 31-åringen sitter på kontoret sitt i Rådhusgata i Oslo sentrum, og forteller om barndommen sin. Alle barna i barnehagen skulle visst bli politimann eller brannmann.

– Men jeg var keen på å bli oppfinner. Sånn sett gir det veldig mening å få utløp for kreativiteten min ved å skape noe som Tise.

Tise Navn: Eirik Frøyland Rime Selskap: Tise AS Forretningsidé: En app for salg av brukte klær og ting. Ambisjon: Å være en ledende tjeneste i Norden ved kjøp og salg på bruktmarkedet. Finansiering: Har hentet til sammen rundt 30 millioner kroner fra blant annet Orkla Ventures, Skyfall Ventures og GValueInvest. Eiere: Gründerne Rime og Axel Franck Næss er de største aksjonærene i selskapet og eier omtrent 40 prosent totalt.

Miljøbølgen

Som en følge av miljøbølgen ser gjenbruk ut til å bli stadig mer populært. Folk handler på bruktbutikker, donerer til Fretex og redesigner gamle klær som aldri før. Rime og medgründer Axel Franck Næss slang seg tidlig på bølgen da de fikk en idé for syv år siden.

– Teorien vår var at det var for kjedelig å drive med brukthandel, og at det ikke fantes noen løsning som var tilpasset unge brukere. Det var mangel på en plattform som var spennende nok til å få unge interessert i gjenbruk, sier Rime.

Gründerne ville lage plattformen som manglet, og stiftet selskapet bak appen Tise. Mobilappen tilbyr kjøp og salg av brukte klær og ting.

– Det er egentlig en krysning mellom Instagram og Finn.no. Det er kanskje den enkleste måten å se på det på. Det er et sosialt medie som også er en markedsplass, sier Rime.

Medlem av Blekkulfklubben

Gründerne var studiekamerater ved NTNU i Trondheim. De skulle bli sivilingeniører, og Rime ville i utgangspunktet jobbe med fornybar energi.

– Jeg har alltid vært ganske opptatt av miljøsaker. Jeg var for eksempel med i Blekkulfklubben som liten og var veldig engasjert i det. Den tematikken har alltid tiltrukket meg.

De fullførte sivilingeniørstudiet ved siden av gründertilværelsen og levde på studielånet, men fornybar energi ble byttet ut med å lære seg programmering og koding.

– Vi programmerte hele tjenesten selv, og det var kult for oss å være så tett på teknologien og produktutvikling fra starten.

VOKSER: Rime forteller at Tise har 900.000 brukere i dag. Snart vil selskapet innta enda flere land og markeder. Foto: Margrethe Hegnar

Tre apper lanserte samtidig

For drøyt tre år siden var den ferdige appen klar og ble lansert på markedet, men Tise var ikke alene om å innta bruktmarkedet. Den samme høsten dukket det opp to andre apper som fokuserte på gjenbruk, kjøp og salg. Shpock og Letgo.

– Vi ante jo ikke at de kom, men det skal sies at vi i utgangspunktet ikke var så bekymret. Vår opplevelse var at de var ganske like som Finn.no. De var ikke så annerledes og nye.

Etter en stund trakk Shpock seg ut av det norske markedet.

– Finn.no er den største konkurrenten, men vi er størst på klær. Nå har over 80 prosent av alle norske jenter mellom 18 og 24 år en bruker på Tise. Vi er veldig sterke innenfor en spiss målgruppe.

Dobler omsetningen hvert år

I 2019 omsatte selskapet for over 10 millioner kroner.

– Inntektene vokser bra. Omsetningen doblet seg fra 2017 til 2018, og igjen fra 2018 til 2019. Det var det vi håpet på.

Til tross for stor vekst i omsetningen var årsresultatet i 2018 på to millioner i underskudd.

– Vi er ikke i mål på inntektsnivå i Norge enda, men de siste månedene i 2019 var vi faktisk break-even i Norge.

Forretningsmodellen til Tise er delt i to. Den ene delen består av at annonsører betaler for annonseplass. Det tilsvarer omtrent halvparten av inntektene.

– Vi er veldig opptatt av miljø og bærekraft, og det er en viktig del av vårt DNA. Derfor gjør vi ingen samarbeid som går imot våre verdier. Vi kan ikke stå inne for at alle er 100 prosent bærekraftige bedrifter, men vi har lyst til å jobbe med selskaper som fremmer noe bærekraftig.

Den andre halvdelen av inntektene er betaling fra brukerne av appen.

– Det inkluderer betalingssystemet, promotering og synlighet av sine egne annonser i forskjellige former og medlemskap som gir brukergenererte inntekter.

Internasjonalisering

– Nå har vi akkurat rundet 900.000 brukere, og vi nærmer oss med stormskritt en million. Da blir det stor feiring.

Brukerne er hovedsakelig fordelt mellom norske og svenske brukere. Den svenske versjonen ble lansert høsten 2018, men det er først denne våren Tise skal satse ordentlig i Sverige.

– Og så snuser vi på Finland. Alt peker mot at det kan være et bra marked der, men det er en gradvis prosess.

Det overordnede målet er å bli en nordisk tjeneste, og deretter spre seg utover.

– Jeg håper vi kan være et godt stykke på vei allerede neste sommer.

Samarbeider med Jenny Skavlan

For tre år siden tok gründerne kontakt med Jenny Skavlan for å få kunnskap om målgruppen.

– Hun har en unik innsikt i hvordan man skal nå den målgruppen og hva som appellerer til dem. Både i produkt- og markedsføringssammenheng, sier Rime.

For mange har Skavlan vært Tise sitt ansikt utad.

– Det var veldig bevisst fra vår side. For oss var det bra at Jenny ga kredibilitet til appen. Folk husker mye bedre Jenny Skavlan enn Eirik Rime. Det er ingen som aner hvem jeg er. Det at hun var en markedskanal i seg selv kom i andre rekke, men selvfølgelig har det også hjulpet, fortsetter han.