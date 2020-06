Smoc.ai lover tress-is til både bedrifter, deres kunder og annonsører

«Gamification». «AI». «Conversational Marketing». Alle triggerord for alle som har store ambisjoner i krysningspunktet mellom tech og markedsføring.

– Det vi har er en tress-is av fordeler for alle parter. Annonsører får bedre merkevaregjenkjenning og konverteringsrater, bedriftene får økt lojalitet, engasjement og potensielt flere kunder. Og kunden selv blir happy.

Elisabeth Falch Slinning og Kristoffer Kvam er hjernene bak det de forteller kan være en gamechanger for selskapers markedsføring online.

– Kjernen i bedriften er lønnsomhet. Vi øker lønnsomhet i lavdifferensierte kategorier, som luftfart, telekom og parkering. Der er det mye konkurranse og kundene har kanskje vanskeligheter med å forstå forskjellene. Så kommer faktoren om at det ligger mye kostnader i å hente nye kunder gjennom online markedsføring. Bare det å legge inn søkeordet «billigste telefonoperatør» er et klikk som lett kan koste 100 kroner, sier Kvam.

– Vi adresserer egentlig det problemet med samtaledrevet og belønningsbasert markedsføring.

SMOC.AI Navn: Elisabeth Falch Slinning og Kristoffer Kvam Selskap: SMOC.AI Forretningsidé: Samtaledrevet markedsføring basert på AI som belønner engasjement. Øker bedrifters lønnsomhet ved å øke inntekter per kunde og lojalitet, samt redusere markedsføringskost. Ambisjon: Neste steg er å vokse videre i Norge, så Norden og resten av Europa. Finansiering: Privat kapital og offentlig oppstartstøtte. Henter nå inn kapital fra nye private investorer. Eiere: Kristoffer Kvam (x%), Elisabeth Falch Slinning (x%), Gvalueinvest

Men hva er egentlig «conversational marketing»?

– Jeg startet det hele som et prosjekt på si for fire år siden. Bakgrunnen var at jeg da jobbet med AI-teknologi og maskinlæring for å få folk til å ta bedre beslutninger, sier Kvam.

Selskapet er døpt SMOC.AI (et akronym kokt på «The Smooth Operator Company»). I bakgrunnen ligger AI – kunstig intelligens. Programmet kan dukke opp i mange former. Som en spørreundersøkelse. Eller som en såkalt chatbot.

– Det er tre aktører i dette. De som åpner sine kanaler for annonser, annonsøren og sluttkundene. Den tradisjonelle modellen er der du betaler noe til en markedsfører, og så får du oppmerksomhet. Kunden som eksponeres får ikke noe igjen. Men, med SMOC får kunden en belønning tilbake for å se deg, fortsetter Kvam.

– Belønningen kan være gjennom ting som bonuspoeng i flyselskapet ditt – en kostnad som dekkes av annonsøren. Eller ekstra gigabyte i telefonabonnementet, sier Falch Slinning.

De to forteller at annonsørene betaler som vanlig, eller kanskje litt mindre.

– Men med belønninger dobler du positiviteten rundt merkevaren. Kjøpsstatistikken er nesten femgangeren.

– Det vi gjør for forbrukeren er at vi belønner deres oppmerksomhet. De yngre målgruppene er vant med det fra eksempelvis spill, en trade-off som de gjerne forventer og har blitt vant med fra spill. Men også eldre er kjent med konseptet. Min mor bruker for eksempel språklæringsappen Duolingo. Der får hun et ekstra hjerte, som kan brukes som «penger» i spillet, ved å se en reklame, forklarer Falch Slinning.

SMOC.AIs kunder betaler for tjenesten gjennom enten en abonnementsavgift som varierer etter hvor mange aktive brukere de server per måned, eller gjennom en mer kampanjerettet transaksjonskostnad.

Bakgrunn fra Telenor

De to gründerne møttes mens de begge jobbet i samme prosjekt hos Telenor. Selskapet registrerte de offisielt i oktober 2019. Falch Slinning har bakgrunn fra CBS, København Universitet og BI – med spesialisering i kommunikasjon samt økonomi og ledelse. Kvam studerte på NTNU og Handelshøyskolen i Stockholm, men kategoriserer seg selv som skapnerd. Han har også selv skrevet mye av koden bak SMOC. Begge er på eiersiden, sammen med noen av deres rådgivere og selskapet Gvalueinvest.

SPØRREUNDERSØKELSE: Her fra et av SMOCs prosjekter, i form av en spørreundersøkelse. Deltakere som fylte ut hele kunne tildele en donasjon til en ideel organisasjon som takk for at de deltok. SKJERMDUMP: SMOC.AI

– Nå er det oss to som er ansatte. I år håper vi å ansette to til.

Egentlig skulle de starte en nokså annerledes bedrift.

– Det er jo litt morsomt. Vi skulle jo egentlig starte et telekomselskap hvor vi brukte «gamification» og kunstig intelligens for å dra ut lønnsomheten. Mye rettet mot yngre brukergrupper. Så begynte vi å gjøre brukerundersøkelser. Og der spurte de entusiastisk om når vi kunne lansere, forteller Kvam.

Da skjønte de at potensialet lå i selve AI-teknologien.

– Vi fikk med oss et flyselskap og deretter parkeringsselskapet Onepark. Vi har også flere piloter med telekomselskaper som har gitt gode resultater, sier Kvam.

Relevant i corona

Gründerne forteller at SMOC er ment for å øke lønnsomheten ved bedre treffsikkerhet og engasjement i den belønningsbaserte markedsføringen som programmet er ment å fasilitere. Slik effektivisering mener de er relevant i corona-tiden, når budsjetter kanskje er kuttet.

– I den tiden vi er i nå kommer flere til å se etter mer effektiv markedsføring, som vi tilbyr. Det er flere budsjetter som har blitt strammet inn, forteller Falch Slinning.

– I dagens samfunn blir du eksponert for innhold hele tiden. Tiden din er kanskje den mest verdifulle valuta av alle. Vi gir kunden muligheter til å tjene noe på den tiden de faktisk bruker, i stedet for meningsløs reklame som kommer ut i alle kanaler, proklamerer Kvam.

GRÜNDERNE: Elisabeth Falch Slinning (Medgrunnlegger, CPO og styremedlem) og Kristoffer Kvam (Grunnlegger, CEO og styreleder). Foto: Nicolai Giil

– Skal bli verdensledende

Målsetningen duoen har satt seg er å bli verdensledende på samtalebasert markedsføring.

– Hvordan er konkurransen?



– Det er noen få i Norge som driver med dette, men de er gjerne kun enkle chatbots og har ikke denne bonusdelen eller fokus på bedriftens lønnsomhet, sier Falch Slinning.



– Vi har store ambisjoner. Norge, Norden, Europa og så verden, fortsetter Kvam.

Nå skal de hente kapital. I første omgang mellom 2 og 2,5 millioner kroner. Etter sigende prognoser er de lønnsomme i løpet av 2021.

– Ting drar seg til. Vi er i starten på en skikkelig hockeykølle her.