Norske Neat har fått innpass hos verdens største bedrifter

Markedet for videokonferanseutstyr har vært forbeholdt de store. Sammen med Zoom rulles det norske systemet Neat ut i rekordfart over en hel verden. – På litt over ett år har vi levert over 22.000 enheter fordelt på 2.200 kunder i 40 land, sier gründer Simen Teigre.