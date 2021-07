– Innen 2030 er vi en av Europas store kashmirbrand

– Selskapet begynte å gå bra og familien bestemte at tiden var inne for å følge drømmen. Jeg ansatte ny daglig leder for å erstatte meg selv, satte opp et sterkt og lojalt styre, og hadde troen på at det ville være mulig å midlertidig forlate driftsansvar, og kun holde i design selv. Planen var å være ute i tre år. Vi seilte fra Drøbak i 2018. I 450 dager hadde vi tidenes seileventyr, men hjemme gikk det trått for Kashmina. Vi var på Tahiti i Stillehavet da vi innså at det var krise. Vi måtte hjem og redde Kashmina.