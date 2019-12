Derfor blir gjerningspersonen tatt

Profilintervjuet «Seriemorderen» ble først publisert i Finansavisen mars 2017. Da, som nå, er det kun Jo Nesbø som har solgt flere bøker enn Horst. I fjor hadde Nesbø en inntekt på 41,9 millioner kroner og en formue på 276,3 millioner kroner, og 12 titler på krimtoppen dette tiåret. Horst hadde i fjor en inntekt på 22,3 millioner kroner og en formue på 8,9 millioner kroner, og 7 titler på krimtoppen dette tiåret. I februar 2018 etablerte Horst Capitana forlag sammen med blant andre Petter Stordalen. I fjor kom krimromanen Det innerste rommet, og tidligere i år ga Horst ut krimromanen Illvilje.

Han har hemmelig telefonnummer. Er en mann av få ord på epost, og bruker lenger tid på å svare elektronisk enn om han skulle sendt svarene i frankert konvolutt. Det er noe godslig over hele fremtoningen. Når han snakker, virker han eldre enn sine 47 år. Og han sier politiet med tykk L, slik samtlige andre av lovens håndhevere gjør, uavhengig av dialekt. Vi mistenker at han ikke er kjapp på 60-meteren, eller ville klart å gjennomføre en ti-kilometer uten pustepauser.

Det er et paradoks at folk leser krim for å hygge seg. Norge er ett av de fredeligste landene i verden, med drøyt 30 drap i året

Når det gjelder utholdenhet foran tastaturet, er Jørn Lier Horst derimot av et helt annet kaliber. Det er få, om ingen, andre forfattere som kan skilte med å være like produktive som ham. Hvem kan for eksempel spurtslå syv bokutgivelser på ett år? Bortsett fra Jo Nesbø, er det ingen norske forfattere som selger flere bøker enn ham akkurat nå.

Ble brutalt fjernet fra skjermen

Debutboken «Nøkkelvitne» fra 2004, er tydelig inspirert av en av de første sakene den unge politimannen Lier Horst fikk i fanget i 1985; drapet på Roald Ramm. Pensjonisten ble funnet ille tilredt og død i sitt hjem i Larvik. Saken er ennå ikke oppklart, men etterforskes på ny i disse dager. Fra da og frem til vi skriver mars 2017, har han gitt ut 11 bøker om den rettsindige og gode politimannen William Wisting. Clue-serien, som er krim for barn mellom 9 og 14 år, teller også 11 bøker, og for de litt yngre barna, som har fått serien Detektivbyrå nr. 2, er det blitt 13 bøker. I tillegg har han tre andre bøker, som faktabøker og dokumentar på samvittigheten, fem teateroppsetninger og syv kriminalnoveller. Oppsummert: totalt 38 bøker. Vi kunne stoppet der, men han har også inntatt TV-skjermene. Skjønt mottakelsen ikke på langt nær var så god som bøkene hans har fått.

Navet i all etterforskning dreier seg om åsted og offer. Når du hverken har åsted eller offer, blir det vanskelig

I STAVERN: Jørn Lier Horst har skrivestue i det gamle forsvarsanlegget i Stavern. Foto: Iván Kverme

Det nye realitykonseptet «Dødens tjern» hadde premiere på TVNorge tidligere i år. Der skulle krim og reality blandes for første gang. Lier Horst skrev plottet og 12 deltakere ble samlet i skogen for å finne nok ledetråder til å forstå hva som skjedde. Men seertallene dalte like fort som et tre utsatt for motorsagmassakren. Etter fem episoder ble serien brutalt fjernet fra TV-ruten.

– Men det var fra lineær TV. Serien fortsetter på dPlay og er blitt en kultserie. Første episode på TVNorge hadde rundt 200.000 seere. Med strømming er den nå oppe i nær en halv million seere, men da får ikke TVNorge reklameinntekter, sier Lier Horst, uten å virke veldig trist.

Hjelper til med det politifaglige

Et mer utprøvd konsept, er god TV-krim. Vi har sett Gunnar Stålesens rollefigur Varg Veum etterforske alskens makabre forbrytelser. Unni Lindells Cato Isaksen likeså. Den neste som skal prøve seg, er Jørn Lier Horsts politimann William Wisting. Krimserien, som i første sesong blir på ti episoder, er basert på bøkene «Jakthundene» og «Hulemannen».

Det viktigste verktøyet for en etterforsker, er empati. Det handler om å lytte og forstå andre mennesker

– Hva er din rolle her?

– Jeg har skrevet bøkene, og det meste står jo der. Jeg hjelper også til med det politifaglige, som spørsmål om hva rommet hvor etterforskerne møtes heter, og hvis de gjør store endringer fra bøkene, kontakter de meg.

Foto: Eivind Yggeseth

Når serien blir å se på TV-skjermene, vet Lier Horst lite om. Manuset til de to første episodene er skrevet ferdig, men nå oversettes de til flere språk. Slike TV-produksjoner er dyre, så finansieringen må også hentes utenfor landets grenser. Serieproduksjonen er et samarbeidsprosjekt mellom nordiske aktører som tidligere har serier som Beck, Wallander, Hodejegerne, Varg Veum og den svenske versjonen av Millennium-trilogien.

Skriver når og hvor som helst

Vestfoldingen lener seg tilbake i stolen på skrivestuen i «Kommandersjersjantrommet» på Fredriksvern i Stavern. Rommet er på knappe 15 kvadratmeter. Mac´en er ikke stasjonær, hvilket er en fordel fordi Lier Horst skriver hvor som helst og når som helst. Bokhyllene er fulle av bøker og rekvisitter som en politihatt av det gamle slaget med hvit «pizzabunn» på toppen, flere par håndjern, originale politisperringer, noen flasker mikrobrygget øl fra et bryggeri et par fylker lenger sør, en skrivestol, to besøksstoler, hvorav den ene er så myk at det er mulig å sovne i den, og stol nummer to har komforten til en kirkebenk.

Foto: Iván Kverme

Fotografen er fornøyd, for slike kulisser er perfekte scener for gode bilder. Journalisten er overrasket over at skrivestuen til Lier Horst minner om et maksimalistisk hjemmekontor og ikke et minimalistisk avhørsrom. Det er nemlig slik at den tidligere etterforskningslederen i Vestfold politidistrikt, som ikke legger skjul på sine analytiske og strukturerte evner, alltid starter skriveprosessen i Excel. Hver kolonne er ett kapittel. I hver celle skriver han stikkord om hva som skal skje når. Derfor denne forvirringen med skrivestuen som på en måte ikke passer inn.

Bryter hygge og idyll

Lier Horst må ha lest tankene våre, for nærmest ut av det blå kommer det:

– Kysten, Lindesnes, Stavern og Ytre Oslofjord, slik vi hører det på værmeldingen, forbindes med hygge og idyll. Det er denne hyggen og idyllen jeg prøver å bryte. For alle steder finnes det mørke sider. Og det er et paradoks at folk leser krim for å hygge seg. Norge er ett av de fredeligste landene i verden, med drøyt 30 drap i året. Nordic noir er blitt et varemerke ute i verden, sier lysluggen som skriver mørkt, men med en empati som likevel lyser gjennom hver eneste bokside.

Foto: Iván Kverme

William Wisting er uten diagnoser, alkoholproblemer og ønske om å gjøre jobben alene. Han er empatisk og troverdig, med et samfunnsengasjement og ansvar som blir lagt merke til.

– Hvor mye Jørn Lier Horst er det i William Wisting?

– Mye. Det viktigste verktøyet for en etterforsker, er empati. Det handler om å lytte og forstå andre mennesker. Det er nok ett av hovedtrekkene ved William Wisting, sier han i et betydelig mer blygt toneleie enn vi har hørt ham til nå. Tidligere år har han ikke svart ærlig på dette spørsmålet, av redsel for at det høres ut som selvskryt.

Foto: Eivind Yggeseth

På veggen henger en tegning fra en ung leser. Vi merker oss terningkast seks og skriften Clue. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen uttalte for ikke lenge siden at da han var barn, handlet det om Pelle og Proffen. Nå snakker alle barna om Clue-serien. Her er det lite prompepulver og mye død. «Ulvehundgåten» i Clue-serien er i nærheten av en pris i slutten av neste måned. 25.000 sjetteklassinger har stemt frem boken som en av superfinalistene til Bokslukerprisen, som er barneskolens leselystaksjon.

– Det er spennende, for jeg har aldri mottatt en pris for barnebøkene mine. Og her er det barna selv som stemmer frem den beste boken.

Kun slått av Jo Nesbø

Om det ikke skulle bli Bokslukerprisen på 47-åringen i april, har han likevel ikke naken peishylle og tomt premieskap. Han har allerede Bokhandlerprisen, Rivertonprisen, Glassnøkkelen og The Martin Beck Award. I fjor fikk han også den britiske prisen «Petrona Award» for beste skandinaviske krimroman. Prisen fikk han for «Hulemannen», og Lier Horst er den første nordmannen som mottar prisen. Tidligere har både Liza Marklund og Leif GW Persson fått den.

– Apropos priser, det er blitt noen kroner av boksalget ditt. Er et anslag på mellom 40 og 50 millioner kroner treffsikkert nok?

– 50 millioner kroner er et rundt og fint tall, sier han og ser litt ukomfortabel ut, til tross for at han sitter på skrivestuens nest mest komfortable stol.

Boksalget gir forfatteren i underkant av 15 prosent av salgsprisen.

Foto: Eivind Yggeseth

Lier Horst legger ikke skjul på at han ikke liker å snakke om tall. Uflaks for ham, ettersom vi kommer fra en finansavis og er over middels opptatt av den slags. Vi hinter forsiktig, men mannen, som har langt mer erfaring fra avhørsrom enn oss, skrur på sjarmen for ikke å få for mange spørsmål under økonomikapittelet. Men han forteller at familien handler på salg, og at hans kone, som han har vært sammen med i 27 år, fortsatt kikker på prislapper.

– Jeg kom fra en typisk arbeiderfamilie med hjemmeværende mor og en far som var mekaniker. Og som andre i etableringsfasen, slet vi også med å få endene til å møtes. Vi har ikke vent oss helt til å ha god råd.

Har investert i utbytteaksjer

– Hvordan har du investert pengene?

– I lang tid har vi lett etter en utsiktstomt ved sjøen, men i dette området vokser de ikke på trær. For et par år siden fant vi en slik tomt med et gammelt hus. Vi kjøpte tomten, rev huset og bygget et nytt hus akkurat slik vi vil ha det. Den ene halvparten har vi plassert i huset, den andre halvparten har kemneren, forteller Wisting…ehh…unnskyld Lier Horst.

Jeg kom fra en typisk arbeiderfamilie med hjemmeværende mor og en far som var mekaniker. Og som andre i etableringsfasen, slet vi også med å få endene til å møtes

Han lyttet også til rådet fra to forfatterkolleger om å investere pengene i utbytteaksjer i oljesektoren. Den skoleflinke, pliktoppfyllende gutten, som har vært flink til alt han har prøvd seg på og fått gode tilbakemeldinger fra lærerne på sin stilskriving, fulgte pliktskyldigst tipset og puttet penger i Fred Olsen Energy.

– Da aksjen hadde falt med 80 prosent, bestemte styret seg for ikke lenger å betale ut utbytte, smiler Lier Horst, som fortsatt eier aksjeposten.

Leser selv amerikanske Michael Connelly

Lier Horst smiler mye. Han ser ut som en som kan kose seg med kaffe eller rødvin og snakke om løst og fast en hel kveld. I likhet med hans politikarakter William Wisting, er det noe rolig og sindig over ham. Men skinnet bedrar. Lier Horst er slett ikke glad i small talk. Han liker praten i avhørsrommet mye bedre. Der det er et formål med samtalen. Og vår første antagelse om pappaen til William Wisting, er heller ikke nødvendigvis helt korrekt:

– Jeg er flink til mye, men veldig lite flink til å gjøre ingen ting. Hvis jeg gjør noe annet enn å skrive, får jeg dårlig samvittighet og tenker at jeg burde skrevet noe. Det er jo fine benker utenfor her, og jeg kan sette meg i solveggen med en kaffekopp, men etter et minutt eller to, blir jeg rastløs. Å ligge på stranden er nærmest utenkelig. Da må jeg i hvert fall ha med meg en bok.

– Hvilken tar du med deg da?

– Jeg leser mye krim, spesielt nordiske forfattere. Jeg kjenner jo mange av dem og mange skriver gode bøker. Men jeg er ekstra svak for amerikanske Michael Connelly. Han skriver røff politikrim fra Los Angeles.

Foto: Eivind Yggeseth

Men krimlitteratur er én ting. Virkeligheten kan være like tøff. Den var Lier Horst en del av i 18 år. Han savner litt å være på innsiden, samtidig som han er strålende fornøyd med valget om å være forfatter på heltid.

– Da jeg var ung, hadde jeg ingen drøm om å bli politimann. Heller ikke om å bli forfatter.

Så ble han begge deler. Det beskriver Lier Horst ganske godt. I tillegg til å være god på alt han prøver på, har han, uten å be om det, stadig fått rollen som elevrådsformann, russepresident og etterforskningsleder i politiet.

– Jeg har hatt flinke sjefer. De har sett meg og latt meg få sjansen. Men jeg hadde aldri noe ønske om å gjøre karriere i politiet, sier han. Igjen med ekstra trykk på L’ en.

Leverte erotisk novelle til Vi Menn

Han hadde heller ikke planlagt suksess for sine hyperaktive tastaturferdigheter. Han har riktignok skrevet både skole- og russeavis, og for å finansiere studiene på Politihøgskolen, leverte han en erotisk novelle til Vi Menn. Selv kaller han det 3.000 lettjente penger.

– Jeg hadde lyst på et skrivende yrke, som journalist, men så kom politikarrieren og familiestiftelse i fokus. Skrivingen ble lagt litt til side.

Da han bestemte seg for å skrive sitt første bokmanus, ble boken, i Lier Horsts ånd, gitt ut på første forsøk. I dag er den, som 35 av de 38 bøkene han har skrevet, fortsatt i salg. Vi teller nå 25. opplag av «Nøkkelvitnet».

KONGEN AV KRIM: Jo Nesbø. Han er den suverent mest innbringende forfatteren i Norge. Foto: NTB scanpix

Hvor mye han har solgt i utlandet, vet han ikke. Men i Norge er det blitt rundt 2,5 millioner bøker så lagt. Til høsten kommer en ny bok om William Wisting og en ny bok i Clue-serien. Når det gjelder salg i kroner og øre, tipper Lier Horst at både Unni Lindell og Anne Holt ligger foran. Og selvsagt Jo Nesbø. Han er i en egen kategori i både klassen antall solgte bøker og antall kroner på konto etter boksalg. Men i antall solgte bøker, er Jørn Lier Holst en god nummer to bak mannen som snart er bokaktuell med Harry Hole-romanen «Tørst».

– Hvor mange språk er bøkene dine oversatt til?

– 28 språk. Men jeg er usikker på hvor mange land bøkene er gitt ut i. Det er jo mange som leser bøker på engelsk, for eksempel.

– Tenker du ofte på hvor mange bøker du har solgt?

– Jeg synes jo det er spennende å erobre nye kontinenter. Her sitter jeg alene på noen få kvadratmeter i Stavern og skriver bøker som gis ut i New Zealand og Japan, til lesere som aldri har hørt om Norge en gang. Men jeg har mange lesere som deg, som ferierer i Nevlunghavn, Stavern, Larvik eller Helgeroa.

LARVIK: Fritzøe gård i Larvik frister med 18 hull for både fastboende og badegjester. Foto: Larvik Golfbane

Lier Horst legger nemlig handlingen i bøkene om den joviale og kloke politietterforskeren til sitt eget nærområde hvor han kjenner hver stein og stubbe. Det er hode på stake på torget i Larvik, avkappede føtter på Omrestranden i Nevlunghavn, skutt kropp utenfor apoteket i Stavern og andre bestialske handlinger i Brunlanes, som blir omtalt som Norges smilehull.

– Om sommeren blir folketallet mer enn tidoblet her, og det samme skjer i store deler av Brunlanes. Det er mange lesere som har barndomsminner og ferieminner herfra. Det er morsomt å lese fra steder som vi kjenner. Det synes jeg også, sier den tidligere etterforskningslederen som nå har flyttet nærmere Larvik.

Problemet er at det er umulig å planlegge for alle eventualiteter. Bilen kan for eksempel punktere. Det er ofte de små tingene som velter planen

– Når får vi se deg som privatetterforsker?

– Markedet er der, for jeg får mange forespørsler om det. Men det er ikke det jeg skal drive med, svarer han, for første gang litt kort. Det ligger mellom linjene at noen av forespørslene ikke er det han ønsker å bruke tid på.

Det perfekte drap

– Hva er det perfekte drap?

– Det som ikke blir oppdaget. Det du ikke forstår er et drap. Navet i all etterforskning dreier seg om åsted og offer. Når du hverken har åsted eller offer, blir det vanskelig.

– Kunne du, teknisk sett, gjennomført dette?

– Det har jeg skrevet en novelle om, men problemet er at det er umulig å planlegge for alle eventualiteter. Bilen kan for eksempel punktere. Det er ofte de små tingene som velter planen. Av de 30 drapene som skjer i Norge i løpet av året, er det få, om ingen, som er nøye planlagt i detalj. Ofte er det drapsmannen selv som melder fra. Det kan være gjort i fylla mellom to som står hverandre nær. En person har gått for langt og noe har gått feil. De fleste drap i Norge er «plankedrap» for etterforskerne.

VIL IKKE UTTALE SEG: Horst vet ikke hva han skal tro om saken mellom Cappelen og Jensen. Foto: NTB Scanpix

I disse dager er politiet og rettsapparatet blant annet opptatt med saken om Gjermund Cappelen og Eirik Jensen. Kanskje har etaten et problem. Det har i hvert fall Jensen. Og Cappelen fremstår ikke nødvendigvis troverdig i alt han sier. Da er det fristende å stille den tidligere politimannen, som kjenner etatens arbeidsmetoder godt, spørsmål om han følger saken. Hvilket han gjør, uten å lette for mye på sløret. Sløret er i dette tilfellet en vilter lugg med tykt hår, uten snev av hverken måne eller høye viker.

– Jeg har fått spørsmålet før, men har valgt å avstå fra å kommentere noe som helst om den saken.

Pinlig stillhet følger. Slik vi har sett på film i avhørssituasjoner hvor den som snakker først, har tapt.

– Men når det gjelder akkurat den saken, vet jeg sannelig ikke hva jeg skal tro.

Jørn Lier Horst Alder: 47år. Stilling: Forfatter. Aktuell: Det er høysesong for påskekrim og boken «Ulvehundgåten» er superfinalist i Bokslukerprisen. TVNorge-floppen Dødens tjern er basert på en historie av Jørn Lier Horst. Bakgrunn: Etterforskningsleder i politiet frem til september 2013. Har også studert kriminologi, filosofi og psykologi. Figurerer innimellom som ekspertkommentator i VGs kriminalsaker. Bokdebuterte i 2004, og har vært forfatter på heltid siden 2013. Stortingets talerstol blir din. Hvilken sak tar du opp? Det måtte handle om skole-bibliotekene, som mange steder er en forsømt del av Kunnskapsløftet. Hva bør Norge bruke mindre penger på? Det har jeg ingen sterke meninger om. Jeg opplever den norske pengebruken som balansert. Hvilken bok vil du gjerne lese om igjen? Det finnes så mange bøker, og så liten tid, at jeg vil heller oppdage noe nytt. Det er vanskelig å gjenoppleve et førsteinntrykk, men heldig er den som for eksempel ennå ikke har lest John Williams «Stoner». Hva er din dårligste investering? Jeg fikk en gang råd fra forfatterkollegene Tom Kristensen og Jan Ove Ekeberg (fra økonominyhetene på TV2), om at det kunne lønne seg å kjøpe utbytteaksjer i oljeindustrien. Så jeg kjøpte 1.000 aksjer i Fred Olsen Energy da den sto i rundt 250. Selskapet besluttet å stoppe utbytteutbetalinger da kursen falt under 70 kroner. Hva er ditt drømmereisemål? Mauritius har lenge stått på reise-listen. Eksotisk, med bølgende sukkerrørsmarker og storslåtte fosser som bruser nedover fjellsidene.

