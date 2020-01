– XXL er en diamant som har fått litt skraper i det siste

Pål Wibe Alder: 52 år. Sivilstand: Gift, tre barn. Stilling: Konsernsjef Europris. Aktuell: Påtroppende konsernsjef XXL. Bakgrunn: Konsernsjef Europris (2014-2020), konsernsjef Nille (2006-2013), adm. direktør Travel Retail Norway (2004-2006). Ulike stillinger i Ica Ahold (1998-2004) og McKinsey (1993-1998). Siviløkonom fra NHH, MBA fra University of California, Berkley. Stortingets talerstol blir din. Hva tar du opp? Jeg mener at politikere som skal vedta noe som berører en næring med 400.000 ansatte må utrede konsekvenser og ikke ta en avgjørelse i tolvte time. Jeg mener også at bærekraft må være lønnsomt. De flinkeste, som står fremst i skoene, må belønnes mer enn bare å straffe verstingene. Hva bør Norge bruke mindre penger på? I hvert fall ikke sportsutstyr! Hva er din dårligste investering? Jeg blir engasjert i de konseptene jeg jobber med. Min kone har for eksempel gitt meg forbud mot å kjøpe flere kofferter. Før jul hadde min kone bursdag, og jeg skulle pynte litt hjemme før hun kom hjem. Jeg kjøpte to Europris-nisser til 99 kroner og plasserte en på hver side av sofaen. Det falt ikke i smak… Hvilken bok vil du lese om igjen? «The Rise and Fall of the Great Powers» av Paul Kennedy. Den tar for seg de store maktenes oppgang og fall, økonomiske endringer og militære konflikter. Jeg har allerede lest den to ganger. Nå holder jeg på med en bok om Napoleon. For mange er han en litt smågal hærfører, men han er en ekstremt effektiv leder. Kanskje den beste Frankrike har hatt. Hvor går drømmereisen? Jeg elsker å reise, og har sikkert besøkt nesten 100 land nå. Hele familien har vært i Albania og Myanmar de siste årene. Jeg drømmer om Bhutan, men må vente til minstemann blir litt eldre. Han er bare ti år. Japan står også på ønskelisten, spesielt på grunn av maten og kulturen.

Tirsdag denne uken kom børsmeldingen om at Pål Wibe forlater Europris for å bli ny konsernsjef i XXL, nordens største sportskjede med over 5.000 ansatte fordelt på 86 varehus i Norge, Sverige, Finland og Østerrike.

Aksjemarkedet reagerte umiddelbart med å sende XXL-aksjen opp og Europris-aksjen ned. Og børsmeldingens hovedperson ble teppebombet med eposter og sms-er fra de ansatte. «Den stemningen som var på scenen, og som smittet over i salen da du, av alle ting, på 25-årsjubileet til Europris, presenterte dårlige tall, satte meg ut. For det var ikke snakk om å grave seg ned i møkka. Jeg opplevde en endringsvillighet og korte linjer på en måte som jeg aldri hadde sett før. Takk for at jeg fikk dele tid i Europris med deg, Pål», og «Du er ærlig og jeg er ærlig: Dette var triste nyheter å få en vindfull morgen på sunnmørskysten. Du er den råeste personen jeg har jobbet under. Du gir folk energi, du ser folka rundt deg, og du bryr deg. I min verden er du den mest ordentlige Everton-supporter jeg har kommet over. XXL har sine utfordringer, men er det en person som har kvalitetene til å snu den negative trenden og utviklingen, så er det mr. Wibe!»

– Det var to ting som var vanskelig på tirsdag; det ble mye fokus på meg som person, og det liker jeg ikke. Dette handler om laget. Vi har bygget et Europris-lag, og derfor vil også Europris gå bra etter at jeg slutter. Det andre som var vanskelig, var å si fra til de ansatte. Det var tungt, men da det ble klart at jeg skulle være en del av styret fremover, gikk det litt bedre, sier Wibe.

Problembarnet XXL

Han skal ikke ta over en strøken og blankpolert skute. Det siste året har XXL hatt mye å slite med: elendige Black Friday-tall, fallende årsomsetning, avsløringer om prisjuks, som XXL senere bekreftet etter en ekstern granskning fra DLA Piper og påstander om en fryktpreget hverdag hvor ansatte blir straffet med armhevinger og spensthopp, og fått betalt i øl i stedet for penger. Praksisen med ulønnet arbeid skal ha vært «utbredt» ifølge gransker og partner i DLA Piper Berit Reiss-Andersen. Selskapet har selv innrømmet en uheldig dugnadskultur. Aksjeverdiene er ned nesten 90 prosent siden toppen i 2016. Og som vanlig, skylder XXL selv på dårlig vær og økt konkurranse, selv om de selv bidrar til den økte konkurransen. Det begynner å bli hakk i den platen.

Foto: Eivind Yggeseth

– Det er en Uriaspost. Hvorfor vil du deg selv så inderlig vondt?

– XXL er en diamant som har fått litt skraper i det siste. Det har jeg ment i mange år. Det er Europas mest spennende sportskonsept med en kjempestor bredde og lave priser. Jeg er ikke så opptatt av hva folk synes, men liker engasjement. Det verste er å være likegyldig. Det er mulig å snu folk som er engasjert. Uten engasjement blir det vanskelig, sier mannen som i sin tid i Nille hevet driftsresultatet fra 96 til 205 millioner kroner, og i Europris sørget for en vekst på topp- og bunnlinje på over 40 prosent.

– Men det er ikke meg. Retail er lagarbeid. Jeg starter alltid min første dag i butikk. Jeg prøver å prate med alle i organisasjonen og får masse feedback. Da jeg jobbet i Nille, gikk jeg en stund og samlet ideer. De beste ideene kom fra de ansatte. Poenget er å gjøre det kundene opplever bedre, uten at det koster mer. Men kundene må merke det, sier han, tar en slurk av kaffen og fortsetter:

– Jeg hater organisasjonskart med meg på toppen og resten av organisasjonen nedover. Jeg mener det er feil. Det er meg og en organisasjon som bygges utover. Det hjelper fint lite hvis det går bra på hovedkontoret. Vi må hjelpe dem som står i front. Kundene må få en god opplevelse. Det er også i nettbutikken og i den fysiske butikken kasseapparatet står. Det må vi aldri glemme!

– Hvordan skal du bygge lagkultur i XXL?

Wibe prater på inn- og utpust. Han er på tilbudssiden når det gjelder å svare på spørsmål. Men her må han melde pass. Enn så lenge.

– Det må jeg komme tilbake til. Jeg er nødt til å vente til etter at jeg har begynt. Jeg må bli litt varm i trøyen og snakke med mange i organisasjonen. For meg blir det helt feil å komme inn et sted og peke på hva de skal gjøre og ikke gjøre. Jeg må lytte først.

Løy om pappaen sin

Wibes oppvekst på Hamar, der han påstår at solen alltid skinner over Mjøsa, har lært ham å oppføre seg ordentlig. I hvert fall nesten.

– Jeg flyttet fra Ski til Hamar da jeg var fem. Jeg var en tynn spjæling, men god til å spille fotball. Det reddet meg. Min mor, som var førskolelærer, hadde sydd bukser til meg som så litt hjemmesnekret ut. Det ble jeg mobbet for. For å ta igjen, sa jeg at pappa var kaptein på Leeds.

FRA DIREKTØR TIL KUNDE: Pål Wibe spiller fotball aktivt og har det han trenger av fotballutstyr. Det siste han kjøpte på XXL var en primus. Når han skal handle privat, blir det gjerne i villmarksavdelingen eller tekstilavdelingen. Foto: Eivind Yggeseth

Wibes oppvekst var trygg og god. Og han var opptatt av å behandle alle likt.

– Det må man alltid gjøre på et lite sted, enten det er Kong Salomo eller Jørgen Hattemaker. Miljøet på Hamar var godt, og fotball var en stor del av livet mitt. Som 17-åring skulle jeg bli profesjonell fotballspiller, men jeg var ikke god nok. Jeg fikk med meg ett år på A-laget til HamKam. Jeg er glad for at jeg tok utdanning i stedet for å være evig benkesliter på hjemmebanen Briskeby.

Han har fortsatt et hjerte som banker for HamKam, selv om han har flyttet til Tåsen i Oslo. I tillegg er han noe så sært som Everton-fan.

– Når det gjelder lederskap, smerter det litt å innrømme at den fotballtreneren som representerer mine lederverdier og det lederskapet jeg streber etter, er naboens trener, Liverpools Jürgen Klopp.

Straffebommen ble en øyeåpner

Bortsett fra fem år i McKinsey, har Wibe jobbet i detaljhandelen hele livet. For sin snuoperasjon i Nille, ble han i sin tid kåret til årets retail-leder av Virke.

Foto: Eivind Yggeseth

Igjen tar Wibe frem en fotballhistorie for å eksemplifisere hva som er viktig for ham:

– Jeg var ti år og spilte en delfinale i Norway Cup. Det var straffekonkurranse og jeg måtte score for at laget skulle gå videre. Jeg fokuserte kun på resultatet og at jeg skulle få ballen i mål. Borte var all fokus på hvordan jeg skulle plassere ballen og om jeg skulle velge inn- eller utsiden av foten.

Han bommet og laget røk ut av turneringen.

– Ikke bare ha fokus på resultatet, men på hvilke arbeidsoppgaver som må løses for å nå det. Typisk i retail er å være opptatt av salgstall. Salgstallene i går påvirket humøret i dag. Jeg har aldri bare fokusert på tall. Vi må jobbe mer med det som er bak tallene. Ikke skyld på været, det kan vi ikke gjøre noe med. Det handler heller om «Litt bedre-filosofien». Hvis 5.000 ansatte gjør det litt bedre, blir det sterkt. Ingen klarer å forholde seg til for eksempel å bli best i Europa. Men hva du kan gjøre for å bli litt bedre har alle et forhold til. Alternativet er Power Point-forbedringer, og det holder ikke. Retail er så praktisk. Vi må ha strategier, men du lever av det du klarer å gjennomføre. Planene kan være gode, men det hjelper ikke hvis ikke kundene merker det. Det handler om laget, å gjøre ting litt bedre og ha fokus på prestasjoner.

Har minst ti tommeltotter

Den særdeles fotballinteresserte påtroppende XXL-sjefen får ros fra hjemmebane:

– Vi har tre barn. Alle spiller fotball og alle heier på Everton. Der har han gjort en god jobb, sier adm. direktør i Norstat og ektefelle Nina Cecilie Kulås med kjærlig stemme.

– Er han god til alt?

– På ingen måte! Pål har ti tommeltotter. Nei tyve. Det han ikke er interessert i, er han ikke så god på. Det som kjennetegner ham, er at han er smal og dyp: han er god på det som engasjerer, som retail, fotball og historie. Der er han på grensen til nerd. Men han er ingen generalist som kan mye om masse. Når det gjelder XXL-jobben, er jeg derimot sikker på at han er rett mann på rett plass.

FELLESKI-ELDORADO: Ny sjef i XXL, Pål Wibe sammen med Sindre Madsen hos XXL på Majorstuen. Foto: Eivind Yggeseth

Herr Wibe tar en slurk av kaffen, som har rukket å bli kald. Der andre hedmarkinger tar seg god tid mellom hvert ord, snakker Wibe nesten like kjapt som Petter Stordalen.

– Det er bedre å jage etter noe positivt enn å piske etter det negative. Det første scenariet vil gi et mye bedre resultat. Men til forskjell fra for rundt 20 år siden, holder det ikke å være stor for å få resultater. Du må også være rask, særlig digitalt. Og for å få fart, må du gjøre feil. Det må være aksept for det, men ikke å gjøre den samme feilen to ganger. Hvis du ikke gjør feil, gjør du ikke nok. Og hvis tallene er dårlige, blir du ikke klokere av å grave deg ned i dem. Trikset er heller å fokusere på hva du skal gjøre for å bli bedre. Da snur du fra handlingslammelse til å gjøre noe. Det virker alltid.