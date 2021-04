Alder: 47 år.

Sivilstand: Gift med Trym, tvillinggutter på 13 år.

Stilling: Konserndirektør for Schibsted News Media.

Bakgrunn: cand.mag i samfunnsfag, økonomi og mediefag fra Universitetet i Bergen, en master i økonomi og ledelse fra University of Bath. Har jobbet 15 år i Schibsted, primært med nyhetsmediene. Har vært økonomidirektør i Bergens Tidende, adm. dir. i Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende, COO i Schibsted Norge/Schibsted Media. Tidligere konsulent i Accenture og Bekk Consulting.

Aktuell: Betalingsvilligheten for digitale nyheter har aldri vært høyere og ble doblet på tre år til 1 milliard kroner for Schibsted i løpet av 12 måneder. VGTV-serien «Ikke lov å le på hytta» har satt salgsrekorder for pluss-abonnement og Schibsted har hentet inn flere podcast-stjerner fra NRK fordi de skal satse på abonnementsløsninger for podcasts.

Stortingets talerstol blir din. Hvilken sak tar du opp?

Jeg ville utfordret Stortinget til å forestille seg et samfunn uten den frie og uavhengige pressen. Hva ville skjedd med sentrale, norske verdier som tillit og åpenhet om vi ikke lenger hadde norskprodusert journalistikk av betydning? Så ville jeg snakket om at en av forutsetningene for å kunne ta vare på journalistikken, er at vi må få konkurrere med de globale tech-gigantene på like vilkår. Til slutt ville jeg bedt representantene om å engasjere seg i de to omfattende lovforslagene EU-kommisjonen la frem rett før jul, som vil bøte på flere av de utfordringene vi har i det globale digitale markedet i dag.

Ferien du aldri glemmer:

Sommerferie i California med to venninner etter videregående i 1993. For en som knapt hadde vært utenfor Askøy var det en øyeåpner, en sommer i den amerikanske drømmen.

Dårligste investering:

Har ikke gjort noen spesielt dårlige investeringer, men heller ikke noen spesielt gode. Det sier vel sitt om risikoprofilen. Men en beslutning som viste seg å være god var at vi ikke kjøpte hus i Stavanger vinteren/våren 2013 da vi flyttet dit. Vi var på desperat boligjakt hele våren, men endte med å leie hus. Sommeren 2016 flyttet vi fra Stavanger til Oslo. Det å kjøpe hus i Stavanger i 2013 for så å selge i 2016 tror jeg ingen har kommet godt ut av.

Min første jobb:

Avisbud så klart, for Bergens Tidende. Jobben gikk i arv fra mine storebrødre.