Alder: 51

Sivilstand: Mann, to barn

Stilling: Adm. direktør i Kesko Norge

Aktuell: Tok over stillingen 1. november i fjor og skal gjøre store endringer.

Bakgrunn: Bachelor fra BI. 25 år i det som ble hetende Staples, åtte av dem som adm. direktør. Divisjonsdirektør for industri og bygg i Ahlsell.

Stortingets talerstol blir din. Hva tar du opp?

Jeg er ingen politiker, men det er noen ting som er viktig for meg;

1. sørge for en god fagutdanning, og sikre at fagutdannete har minst like høy status og posisjon som mer akademiske fag. Norge er helt avhengig av gode tømrere og elektrikere.

2. Satse stort på norsk skogbruk. Den siste tiden har vist oss hvor viktig tre er, både i Norge og internasjonalt.

Hva er din dårligste investering?

Bobil. Vi kjøpte en i fjor, dro på fire turer og solgte den igjen. Jeg syntes det ble veldig trangt i bobilen, så da bygger vi hytte i stedet.

Ferieturen du aldri glemmer?

Første gangen vi reiste til Daytona Beach i Florida. Vi parkerte, rundet hjørnet og så skiltet “Welcome to Daytona Beach. The best beach ever”. Det var helt magisk. Nå reiser vi til Florida annethvert år. Akkurat i år ble det stoppet av corona.

Hvilken bok vil du anbefale andre?

«Good better best» av Seun Salami.

Din første jobb?

Jeg hadde sommerjobb på en campingplass på Hamar. Jeg var 12 år og satt i kassa. Det var helt fantastisk å trykke på de knappene og ta imot penger.