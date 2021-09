Amundsen: – Jeg vil nesten fraråde foreldre å la barna se på Supernytt

Der det før var Twitter-meldinger som skapte furore, er det i år innlegg på Facebook fra Amundsen som har fyrt løs kommentarfeltene og vært bakgrunn for flere nyhetssaker. Amundsen skrev at Pride må handle om mer enn bare oppmerksomhet, og at foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI) konstruerer problemer i Norge. De må ta et oppgjør med islam for å kunne ha troverdighet i spørsmål om skeives rettigheter. Et par måneder senere skrev han om Vestens overlegenhet og at kulturer ikke har lik verdi. Sistnevnte innlegg handler mye om Rødts fremmarsj på meningsmålingene.