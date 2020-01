Vil erobre restaurantbransjen

– Hva har dere lyst på?

Erik Wellerop står med en iPad i hendene klar for å ta bestillingen. En journalist, en fotograf og en gründer har bladd seg gjennom en roman av en meny og funnet frem til sine favoritter.

Bestillingene blir tastet inn på den lille skjermen og sendt rett til kjøkkenet og baren fra Wellerop som eier restauranten Intermezzo i Asker sammen med Arne Nossen. De tok over lokalet i august i fjor og fant fort ut at kassasystemet var lite effektivt. Da kom de i kontakt med Esge Christensen og QuickOrder.

Det danske oppstartsselskapet har laget et helt nytt kassasystem som integrerer bordbestilling, servitørens iPad, betalingsterminal og vaktlister for personalet.

UTSTYRET: Servitøren kan ta bestilling ved et bord og snu seg rundt og ta betaling ved et annet bord med en gang. Foto: Iván Kverme

– Digitalt er denne bransjen fanget i fortiden. Mye skjer på papir. Servitøren noterer på blokk, og må ta med lappen ut til kjøkkenet. Deretter må alt registreres i kassa. Med systemet vårt skjer alt automatisk når servitøren tar bestillingen, sier Christensen.

Han mener løsningen forenkler hverdagen betraktelig for servitørene. De kan gjøre seg helt ferdig med en bestilling ved et bord og så snu seg for å ta betaling ved et annet. Wellerop forteller at servitørene er blitt mye mer mobile.

– Før måtte alle servitørene bort til den ene kassen. På travle dager sto de i kø, beskriver han.

29. november i fjor var de i gang med med QuickOrder. Innkjøringsfasen holder fortsatt på.

– Noen vender tilbake til gamle synder, de liker å skrive på blokka. Det jobber vi med. De fleste servitørene, spesielt de yngste, tar det veldig lett.

Når alt fungerer har de en arbeidsflyt der kjøkkenet kan begynne på maten når bestillingen kommer fra iPaden, og servitøren i baren kan gjøre klart drikkebestillingen allerede mens kollegaen er på vei bort fra det aktuelle bordet.

– Gjestene skal vente minst mulig, sier Wellerop.

RETT TIL KJØKKENET: Servitør Elise tar imot bestillinger fra gjestene. Foto: Iván Kverme

Har hentet 26 millioner

QuickOrders teknologi er ikke revolusjonerende, flere andre selskaper har lignende løsninger på de ulike områdene.

Hos Pincho Nation har de tatt teknologien et steg lenger ved at gjestene kan bestille selv fra din egen smarttelefon. En selvbetjentløsning har også de store burgerkjedene.

– Pincho Nation var en kjempespennende opplevelse. Det konseptet har jeg tro på.

Det var også en slik løsning det hele startet med for QuickOrder. De unge, danske gründerne satt på en bar og ville bestille en øl, men de fikk ikke kontakt med servitørene. Da lagde de en app som gjorde at gjestene kunne bestille selv.

Det er høy omsetning i restaurantbransjen, men veldig mange klarer ikke overleve. Esge Christensen

Problemet var bare at mange av kassasystemene rundt om i restaurantene ikke kunne integreres med appen. Flere restauratører takket også høflig nei.

Det var da danskene gikk litt roten og lagde et helt nytt kassasystem. Gründerne har hentet over 20 millioner danske kroner, drøye 26 millioner norske, blant annet fra Vækstfonden, som er statens finansieringsfond hos våre skandinaviske venner.

400 restauranter i Danmark har tatt i bruk IT-plattformen. Nå står Norge for tur, og det er her Esge Christensen kommer inn i bildet som leder for Norges-satsingen. Han har selv gått inn med vel 4,7 millioner norske kroner.

– Og farlig mye tid, sier han.

FORNØYD: Erik Wellerop og restauranten Intermezzo i Asker tok i bruk QuickOrder i slutten av november i fjor. Foto: Iván Kverme

Solgte for 100 mill.

Pengene har han fra en tidligere suksesshistorie. Christensen er født i Danmark, men flyttet med foreldrene til Norge i ung alder. Etter ett år på videregående avsluttet han skolegangen.

– Det var ikke noe penger å hente der, sier Christensen.

Gründersprien begynte i bilbransjen og etablerte tidlig sitt eget firma der han hjalp bilverksteder med ulike tekniske dataløsninger. I 1998 ble periodisk kjøretøykontroll innført i Norge og satt nye krav til verkstedenes datahåndtering.

Året etter så Notaplan dagens lys. Christensen utviklet et datasystem for timeregistrering, deler og faktura. Da bilen var ferdig og var også fakturaen ferdig.

– Jeg reiste rundt med varebil og installerte disketter hos bilverksteder i Norge og Danmark.

Etter en dag på veien la han seg til å sove i den samme varebilen. I 2017, etter seks Gazelle-priser, kom den store belønningen da IT-serviceselskapet EG kjøpte Notaplan.

Etter det Finansavisen erfarer var summen i overkant av 100 millioner norske kroner. Christensen satt da med en eierandel på 35 prosent og kunne innkassere over 35 millioner.

– Jeg føler dette prosjektet er veldig likt, bare i en annen bransje. Det er høy omsetning i restaurantbransjen, men veldig mange klarer ikke overleve. Restauratører er ofte kunstnere. Nå får de et verktøy som gjør at de også kan drive forretning.

I Norge sier folk «wow!» til denne løsningen. I Danmark er det helt nødvendig. Esge Christensen

100 restauranter

QuickOrder er foreløpig ute hos 10 restauranter i Norge. Det er «en sped start» med Christensens egne ord.

– Regelverket for kassasystemene er strengere i Norge enn i Danmark, så vi har måttet gjøre noen tilpasninger.

– Hva er det kortsiktige målet?

– 100 restauranter i 2020. Da har vi en forretning som bærer seg selv. Men ambisjonen er mye høyere. Vi vil at en stor del av restaurantbransjen skal bruke tjenesten vår, fra de små til de helt store.

For å rope ut til norske restauratører skal QuickOrder gi bort bordbestillingstjenesten gratis. Den har et eget navn, Seater, og kan brukes uavhengig av resten av IT-systemet.

– Vi vil vise hva vi kan. Norske restauranter betaler altfor mye for IT-løsningene. Vi har ett enkelt verktøy som samler alle tjenestene som restaurantene trenger. Jeg håper vi blir et irritasjonsmoment for konkurrentene, sier Christensen.

En utfordring for selskapet har vært at restauranter har bindingstid eller leasingavtaler på det gamle kassasystemet sitt. For å kapre markedsandeler tilbyr QuickOrder systemet sitt gratis i den perioden, og leverer uten bindingstid.

– Vi er ikke avhengige av overskudd. Nå har vi pengene vi trenger til utvikling og ekspansjon frem til 2021, forteller Christensen.

Da er håpet å få med en større investor på laget, og at en organisasjon er bygget opp i Norge.

– Vi ser også til England.

INNKJØRING: Esge Christensen og QuickOrder planlegger flere oppgraderinger for Erik Wellerop og Intermezzo. Foto: Iván Kverme

Deling av regningen

IT-systemet er ennå ikke helt optimalt hos Intermezzo i Asker. I menyen skal det legges inn allergener, alle ingrediensene, samt styrke på maten. Da blir det enkelt for servitøren å tilpasse maten hvis gjesten vil ha noen endringer.

Nordmenn og dansker er også forskjellige. Når betalingen skal gjøres er det enkelt å velge løsninger for å dele opp regningen til ulike retter og drikke.

– I Norge sier folk «wow!» til denne løsningen. I Danmark er det helt nødvendig. Der er det helt uaktuelt å bare splitte regningen i to hvis de har spist for en ulik sum.

Restaurantens innehavere forteller at de kom over flere løsninger da de lette etter et nytt kassasystem.

– Det er mye «grab and install» du kan kjøpe på nett, men vi vil ha noen som kan komme hit fysisk og hjelpe hvis det trengs, sier Arne Nossen.

– Dette systemet er rett i vår gate, legger Wellerop til.

Maten er fortært. Regningen skal betales. Christensen setter kortet i terminalen. Det er en liten eksamen etter intervjuet om hvor bra alt skal fungere.

Og spenningen stiger når betalingen ikke blir godkjent. Aner vi en liten fadese? Det neste forsøket går like dårlig, helt til Christensen innser hva som er gått feil.

– Jeg tastet feil PIN-kode, sier han og kan puste lettet ut

Restaurantbransjen skal digitaliseres, men PIN-koden må du altså huske på selv. Enn så lenge.