Jakten på en lisens til å bygge vindmøller

«Hvis du ikke kjøper, vil BP kjøpe det», ble Pouyanné fortalt i forbindelse med en annen vindkraft-auksjon, ifølge Financial Times-artikkelen. Men Pouyanné avsto fordi det ble for dyrt.

BP har en ambisjon om 50 gigawatt med fornybar energi og 40 prosent lavere oljeproduksjon innen 2030. Helge Lunds BP er den grønneste av dem alle. Equinor har foreløpig et mål om 4-6 gigawatt innen 2026 og 12-16 gigawatt innen 2035. Men dette ventes å bli oppjustert, og da Opedal inntok sjefsstolen i november sa han at Equinor skal være et «ledende selskap innen det grønne skiftet».

LEDER AN: Helge Lund er styreleder i BP. BP skal kutte oljeproduksjonen med 40 prosent innen 2030 og mangedoble installert kapasitet av fornybar energi. Foto: NTB

Anders Opedal må føle presset. Han vet at det ikke holder med de vindkraftlisensene Equinor har fra før. Ja, Equinor vil sikkert bli godt belønnet med en passende andel av norske havvind-lisenser, men han må likevel ut i verden for å konkurrere om nye lisenser. I USA har han slått seg sammen med BP for å vinne nye vindkraftlisenser. Så får vi alle krysse fingrene for at Equinor ikke senker kapitalkravene for mye.

Men i disse dager er det ingen som klager på kapitalavkastningen i vind. Når selskapet rapporterer tall for første kvartal 29. april, vil resultatene løftes av en bokført gevinst på 1,3 milliarder dollar på salg av havvindlisenser i USA og i Doggerbank-prosjektet i Storbritannia.

Equinor Opprettet som Den norske stats oljeselskap AS Statoil, gjennom stortingsvedtak i 1972, med hovedkontor i Stavanger. Har rundt 20.000 ansatte fordelt på 35 land. Markedsverdi er på rundt 530 milliarder kroner. Anders Opedal er konsernsjef og Jon Erik Reinhardsen er styreleder. Børsnotert og delprivatisert i 2001 da staten solgte seg ned til en eierandel på 62,5 prosent. Staten kjøpte seg så opp til 67 prosent i forbindelse med Hydro-fusjonen. Produserer rundt 2 millioner fat oljeekvivalenter pr. dag. Endret navn fra Statoil til Equinor i mai 2018.

2021 ligger an til å bli et godt år for Equinor etter katastrofeåret 2020. Oljeprisene er høyere, gassprisene er litt høyere, Equinor nyter fortsatt effektene av den norske skattepakken, og konsensus forventer at inntjeningen i selskap kommer opp på 2019-nivåer. Gjenåpningen av corona-stengte samfunn ventes å øke verdens oljeforbruk kraftig gjennom året og gi støtte til oljeprisene, mens OPEC balanserer det hele med små produksjonsøkninger på veien.

Er du redd for inflasjon er oljeaksjer noe av det beste som finnes. Tror du på høyere realrenter, er verdiaksjer det foretrukne valget i aksjemarkedet. Og skal man tro konsensus av norske forvaltere og investorer, er det verdiaksjer man helst bør satse på nå.

Resultatregnskap (Mill.USD) 2020 2019 Driftsinntekter 45.753 62.911 Driftsresultat −3.483 9.299 Resultat før skatt −4.259 9.292 Resultat etter skatt −5.496 1.851

Med en forventet utbytteavkastning på rundt 4 prosent, er ikke Equinor den beste utbytteaksjen blant de store oljeselskapene. Men skal oljeprisen opp, skal også Equinor-aksjen opp, og selskapet er edruelig priset på rundt 11 ganger neste tolv måneders (justerte) inntjening. Analytikerne oppjusterer kursmål og estimater på løpende bånd, og kursmålene ligger nå i intervallet 165 kroner og 235 kroner.

Har du derimot et evighetsperspektiv på investeringene dine, kan fremtidig kapitalavkastning på de stadig økende investeringene i fornybar energi være en liten bekymring. I tillegg skal man ikke lukke øynene for hvor store skader et potensielt nytt oljeprisrally kan gjøre for fremtidig oljeetterspørsel – at peak oil demand kommer litt brått på.

Største aksjonærer Nr. Aksjonær Eierandel 1 Olje- og energidepartementet 67,00% 2 Folketrygdfondet 3,55% 3 JPMorgan Chase Bank London 2,31% 4 State Street Bank and Trust 2,18% 5 Clearstream Banking 1,37% 6 State Street Bank and Trust 0,73% 7 JPMorgan Chase Bank London 0,72% 8 The Bank of New York Mellon 0,61% 9 JPMorgan Chase Bank London 0,58% 10 JPMorgan Chase Bank London 0,57%

