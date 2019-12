Kompakt, avansert flotell

Noen designere nøyer seg ikke bare med å designe. De involverer seg også i større eller mindre grad i selve produksjonen av yachter. De har en visjon og de vil at visjonen deres skal realiseres. Espen Øino var medvirkende til at Silver Yachts kom i gang med produskjonen av de smekre, drivstoffeffektive aluminiumsyachtene. Den første modellen på 73,3 meter hadde en toppfart på 27 knop. Med en marsjfart på 21 knop brukte ikke yachten mer enn 360 liter diesel i timen.

STORE VINDUSFLATER: Salongen har en behagelig innredning og fin utsikt. Foto: Dynamiq

Nederlandsk alliert

Designeren Sergei Dobroserdov tok det et hakk lengre. Han etablerte Dynamiq, sitt eget verft, ikke så langt fra Pisa i Italia. Dynamiq kan bygge yachter som er opp til 50 meter lange. Både skrog og overbygg sveises i aluminium. For å bygge en 30-meter stipulerer verftet en byggetid på to år.

Dobroserdov allierte seg med det nederlandske konstruksjonsfirma Van Oossanen, som konstruerer skroget og utvikler de tekniske løsningene. Han fikk også «låne» navnet til Porsche Design.

Den nye modellen til verftet, G 300, som har linjer som en ekspedisjonsyacht, kan leveres med Van Oossanens patenterte Hull Vane. Det er et slags trimplan. Skroget får en plate på tvers akter under hekken. Platen bidrar til å løfte hekken og redusere skrogets motstand gjennom vannet. Van Oossanen har bevist at det virker og det er ikke bare Dynamiq som bygger yachter med Hull Vane.

TO SPISEPLASSER: Dynamiq bruker glass med varmedempende effekt. På soldekket er det spiseplass i friluft. Her er det også en liten TV-stue. Foto: Dynamiq

91,5 millioner pluss, pluss

I motsetning til resten av yachtindustrien har Dobroserdov en åpen prisstrategi. Har du 91,5 millioner kroner på kontoen er en Dynamiq G 300 innen rekkevidde.

Skal du ha den med full utstyrspakke, må du ut med ti millioner kroner til. Da får du blant annet varme i gulvene på badene, friluftskino, lys under vannlinjen, ekstra fin marmor og svømmebasseng på akterdekket.

Prisen er, sett i forhold til konkurrentene, midt på treet. Yachter i denne størrelsen bygd i Tyrkia, Taiwan eller Kina er litt billigere. Velger du italiensk eller britisk, må du betale noe mer.

LETTBETJENT: Mannskapet kan enkelt betjene gjestene fra byssa som er plassert mellom styrehuset og salongen.

Skiller seg ut

Det er vanskelig å kalle Dynamiq G 300 elegant, til det spriker linjene altfor mye. Glassflatene i styrehuset på hoveddekket er negative. Det gir yachten et røft preg, men det harmonerer dårlig med skroglinjene og formen på «hatten» som gjør en del av plassen på soldekket til en lukket salong. Men yachten skiller seg ut. Det kan man ikke si om alle konkurrentene. De eneste modellene vi kjenner til som har noe av det samme preget som G 300 er den 32 meter lange ekspedisjonsyachten til Numarine og Sirena 88, som er 27 meter lang.

G 300 er ikke en ekspedisjonsyacht. Den har ikke ekstra stor lagerplass, men den har tanker som gir en rekkevidde på 3.000 nautiske mil hvis du nøyer deg med å kjøre ti knop. Gir du full gass, er yachten god for 19 knop. Van Oossanen har utstyrt den temmelig rette baugen med en kant over vannlinjen slik at yachten ikke skal ta for mye vann over dekk.

LUKKET SOLSALONG: Yachten har en toppfart på 19 knop og transatlantisk rekkevidde med en fart på ti knop.

Bysse på hoveddekket

Den 30 meter lange yachten har noen litt spesielle løsninger, som virker fornuftige. De fire gjestelugarene er plassert på det nedre dekket. Eierlugaren ligger omtrent midtskips og utnytter hele skrogbredden på 7,5 meter. Med eierlugaren nede blir det mer plass på hoveddekket hvor byssa er plassert på tvers mellom salongen og styrehuset. Selve salongen rommer en sosial sittegruppe og spiseplass. Vil du sitte ute å spise, er det god plass til det på soldekket i akterkant av «hatten». Ute i forkant av «hatten» kan du få boblebad. Selve «hatten» er innredet som en liten TV-stue.

Eierlugar med god plass: Eieren bor midtskips. Mannskapsavdelingen er plassert som en støyskjerm mellom eierens lugar og maskinrommet.

Dymaiq bygger bare en G 300 hvis du bestiller den. Da trenger du ikke å ta det interiørforslaget verftet har utarbeidet for gitt. Dynamiq-forslaget er moderne, lyst og luftig, og det virker som verftet vil gi interiøret et elegant preg med detaljer som ser både fine og dyre ut.

Hvor store endringer du kan gjøre før prisen ryker i været, vet vi ikke. De fleste konkurrentene har normalt bare et par pakker du kan velge mellom – lyst eller mørkt treverk og skinn i noen forskjellige farger.

Bestiller du en Ferretti 960 eller en 32 meter lang Princess, får du en yacht som er moderne i dag og sikkert vil virke litt gammeldags om ti år. Setter du ditt personlige preg på en G 300, har du mulighet for å unngå de altfor trendy materialene som forsvinner omtrent like fort som de kommer.