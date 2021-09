Test av Ladbar Hyundai: En ting er vesentlig bedre enn på forgjengeren

Blant konkurransen står Hyundai ut med et lekkert design. Interiøret er dog ikke det mest spennende, men har noen unike detaljer som hever inntrykket. Ei heller er ytelsen innenfor «sporty»-kategorien, men samtidig må vi minne oss selv om at bilen kan kjøpes for vel under 500.000 kroner. Sånn sett er Tucson attraktiv. Om den oppgitte rekkevidden er nok får være opp til deg å vurdere for din bruk. Men vi vil ikke påstå at det nødvendigvis er verdt å velge en dyrere bil for å skvise inn muligheten for et fåtall flere elektriske kilometer.