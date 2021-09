Kina-elbil med teknologi som kan bli avgjørende for norske barnefamilier

Bilen Nio nå presenterer har i utgangspunktet et batteri på 100 kWh, men det snakkes om at et monsterbatteri på hele 150 kWh skal rulles ut. Og hvor praktisk hadde ikke det egentlig vært? De gangene du skal kjøre langt kan du leie et digert batteri, mens daglig kjørebehov kan tas unna med et mye rimeligere og lettere batteri. En annen fordel er at bilens batteriteknologi holdes moderne og at batteriets helse er lett å følge med på. Hayler trekker også frem at bilene kan holde seg bedre i pris på bruktmarkedet siden batteriet stadig er ferskt. Det er heller ingen urimelig antagelse.