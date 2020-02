Dette er de virus-stengte bilfabrikkene

Koronaviruset ble først oppdaget i Wuhan i Kina mot slutten av fjoråret. Så langt er over 43.000 mennesker smittet, hvor over 42.700 av de rapporterte tilfellene er i Kina, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Siden nyttår er det registret over 1.000 døde i Kina, mens det kun er meldt om én død person i resten av verden. WHO betegner risikoen i Kina som svært høy.

Berører bilfabrikkene

Flere europeiske, amerikanske og japanske bilprodusenter har fabrikker i Kina, som nå berøres av Koronaviruset. BMW har uttalt at deres fabrikk i Shenyang vil starte opp igjen 17. februar, mens Honda skal igangsette bilproduksjonen ved sin Wuhan-fabrikk 13. februar, ifølge nettstedet Autoblog.com.

Hyundai har tidligere uttalt at de stopper en av sine fabrikker i Sør-Korea, etter at de fikk problemer med tilgangen på deler fra underleverandører i Kina. PSA Peugeot Citroen meldte i forrige uke at deres tre fabrikker i Wuhan-området skal holde stengt til 14. februar.

Tesla rammet

Også Tesla blir påvirket av virusutbruddet. Selskapet meddelte i forrige ute at den planlagte økningen i produksjonstakten forsinkes, og at det blir forsinkelser i utleveringen av den rimeligste bilen, Tesla Model 3. Det meldes også om at Fremont-fabrikken i California kan bli påvirket, fordi deletilgangen forstyrres av virusutbruddet.

Toyota har hele 12 bil- og delefabrikker i Kina, i områdene rundt Guangdong og Tianjin. Alle disse fabrikkene skal holdes stengt til 16. februar, melder Autoblog.com.