Byr Tesla til kamp med premium til under 400.000

Polestar 2 har foreløpig vært tilgjengelig i én variant med motor fremme og bak, 408 hestekrefter, en rekkevidde på 450-480 kilometer og startpris på 429.000 kroner. Nå utvides utvides utvalget med to modeller, begge med forhjulstrekk, og innstegsutgaven får en startpris på 389.000 kroner, mens den nye Long Range-modellen begynner på 409.000 kroner.

De to nye modellene har frontmontert enkeltmotor, og kommer i Standard Range- og Long Range-utgaver med batteripakker på 78 kWh og 64 kWh. Det gir en rekkevidde på henholdsvis 515-540 og 420-440 kilometer.

Til sammenligning begynner Teslas innstegsmodell av Model 3 på 399.900 med bakhjulstrekk og en oppgitt rekkevidde på 448 kilometer. Long Range-utgaven koster fra 449.900 kroner og har en rekkevidde på 580 kilometer, mens topputgaven, Performance, starter på 499.900 kroner med en rekkevidde på 567 kilometer.

Polestar 2 modellspesifikasjoner Modell Batterikapasitet Effekt Foreløpig forbruk (WLTP) Foreløpig rekkevidde (WLTP) Long Range Dual motor 78 kWh 300 kW (408 hp) 660 Nm 19.5-20.3 kWh/100 km 450-480 km Long Range Single motor 78 kWh 170 kW (231 hp) 330 Nm 17.1-18.3 kWh/100 km 515-540 km Standard Range Single motor 64 kWh 165 kW (224 hp) 330 Nm 17.1-18.0 kWh/100 km 420-440 km

Hestekreftene er skrudd kraftig ned på nykommerne i forhold til topputgaven, og de kan skilte med 231 hester i Long Range-utgaven og 224 hester i Standard Range-modellen.

Det innvendige og utvendige designet vil være identisk med toppmodellen, og alle modellene inkluderer 19-tommers hjul, LED-lys, 8 høyttalere, parkeringssensorer foran og bak og ett bakkamera. Android Automotive infotainment-systemet med 11-tommers midtdisplay og 12,3-tommers kjøredisplay er også standard på alle modeller.

Det tilbys også tre ulike utstyrspakker, Performance, Plus og Pilot, til henholdsvis 50, 40 og 30.000 kroner. Den eksisterende Performance Pack er fortsatt tilgjengelig for Long Range Dual motor-varianten, mens Plus- og Pilot-pakkene, som tidligere har vært standard på lanseringsversjonen, er nå valgfrie. Et lite utvalg av enkeltvalg er fortsatt tilgjengelige og du kan lese mer om pakkene her.

De nye variantene kan bestilles i alle de opprinnelige lanseringsmarkedene, inkludert Norge.