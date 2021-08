– Jeg kunne aldri ha tenkt meg å kjøpe den bilen

Bilsalget i Norge går så det suser. I juli ble det registrert 10.507 nye personbiler, 735 flere (+7,5 prosent) enn i samme periode i fjor. Av de nyregistrerte kjøretøyene var 64,1 prosent nullutslippsbiler, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken (OGV).

Så langt i år troner Toyota, Volkswagen og Volvo på topp over merkene som har solgt flest biler, med henholdsvis 10.572, 8.947 og 8.901 biler.

Til tross for at bilsalget øker er det ikke alle bilmerkene som får ta del i festen. I oversikten til OFV ligger Opel på 20ende plass, som er den laveste plasseringen på listen, med 1.182 solgte biler fra januar til juli. Det er 4,6 prosent lavere enn samme periode i fjor.

Hør denne ukens episode «De mislykkede bilene»:

Videre på listen følger Citroën, Mitsubishi, Mazda og Suzuki. Både Citroën, Mazda og Suzuki har solgt flere biler i år enn i fjor, mens Mitsubishi har skuffet mest med en salgsnedgang på 41,2 prosent, til 1.289 biler, sammenlignet med fjoråret.

Mercedes-Benz X-klasse ble produsert fra november 2017 til mai 2020, og er basert på en Nissan Navara. Den ble tilbudt med en 2-liters firesylindret bensinmotor som det minste alternativet og en V6-dieselmotor som den øverste i rekken.

BASERT: Mercedes-Benz X-klasse er basert på Nissan Navara. Foto: Bloomberg

Podcastgutta påpeker at det ble gjort få endringer fra en Navara til X-klasse, men at prislappen selvfølgelig ble langt høyere for Mercedesen.

– Jeg synes ikke det var veldig mange endringer, og da går det ikke å ta en langt høyere pris, sier Finansavisens Motor-journalist og medprogramleder i Mil etter mil, Håkon Sæbø.

– Den var ikke så veldig dyr da, svarer bilekspert og podcastprogramleder Marius Mørch Larsen, som mener at han får litt Jurassic Park-følelse når han ser bilene på veien.

Mørch Larsen påpeker at det i 2019 ble solgt 100.000 Nissan Navara på verdensbasis og 15.000 X-klasse. Han lurer også på om det er en bil Sæbø kunne tenkt seg å ha.

– Nei, absolutt ikke. Det er ikke en bil jeg kunne ha tenkt meg. Jeg ville mye heller ha kjøpt en Toyota Hilux, svarer Sæbø.

Hør forrige ukes episode «Skummelt med elbil?»: