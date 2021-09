Onsdag forrige uke var Finansavisens Motor-journalist og medprogramleder i Mil etter mil, Håkon Sæbø, ute og testet Tesla Model Y Long Range. Han konkluderte med at det er svært mye bil for pengene, men at noe mangler.

Med en prislapp på 534.900 kroner før tilvalg for Long Range-varianten med firehjulstrekk og inntil 507 kilometer rekkevidde, er det duket for drøss med Model Y på norske veier.

Tesla har allerede gjort det svært godt med salget av Model 3 i Norge, med mer enn 30.000 registrerte biler, så det blir spennende å se om den høyreiste nykommeren klarer å overgå salgstallene Norges mest solgte bil så langt i år.

I skrivende stund ligger det allerede 35 Model Y på Finn, og den rimeligste kan du sikre deg for 548.000 kroner.

Bilekspert og podcastprogramleder Marius Mørch Larsen ratter for tiden rundt i en grønn Porsche Taycan 4S Cross Turismo på lån og er svært begeistret for den nye elektriske familiebilen fra tyskerne.

– Det er en super bil som tilfeldigvis går på elektrisitet. Den overbeviser meg ganske heftig om at elektrisitet er kommet for å bli, sier Mørch Larsen.

Rett før innspillingen av podcasten har Sæbø vært ute og testet en annen potensiell elbilfavoritt, nemlig Tesla Model Y.

– Den går fra 0-100 km/t på 5,0 sekunder, så den er faktisk et knepp raskere enn en Taycan 4 Cross Turismo. Kjøreegenskapene er også veldig bra, sier Sæbø.

For ordens skyld går 0-100 km/t unna på 4,1 sekunder i 4S Cross Turismo.

Rimeligere utgaver

Podcastgutta diskuterer også hvilken elbil som er det beste kjøpet til under 150.000 kroner. E-Golf trekkes fort frem, samt et par modeller fra Citröen og Mitsubishi. Peugeot iOn nevnes også, og den er ikke Mørch Larsen noen stor fan av.

– Herregud så forferdelig den er. Det er en møkkabil, mener bileksperten.

