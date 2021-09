Test av Polestars «billig-elbil»: Dette er dommen

Startprisen for denne utgaven med forhjulstrekk ligger på 349.000 kroner, kontra 429.000 kroner for den med to motorer og firehjulstrekk. Det går an å krysse av for «Plus Pack» og «Pilot Pack», men «Performance Pack» er kun tilgjengelig på tomotors-varianten. Egentlig er det like greit, Polestar 2 passer bedre i rollen som en sprek og trygg familiebil enn batteridrevet rakett. Dersom bagasjeplassen på 405 liter bak og 35 liter i nesa ikke rekker til hytteturen, er det mulighet for å trekke opp til 1.500 kg på tilhenger. Bemerk da at et ekstra ladestopp eller to kan bli nødvendig. I så tilfelle kan det benyttes opp til 116 kW ladeeffekt på hurtiglader, eller 11 kW via vekselstrøm. Polestar opplyser at det tar ca. 35 minutter fra ti til 80 prosent kapasitet på maks ladeeffekt. Da kan det være viktig å beregne at pølser og brus ofte kommer i tillegg til selve strømregningen.