Spanske Cupra, som eies av SEAT, har allerede lansert modellen Formentor, en plug-in-hybrid-SUV med rekkevidde på 52-55 kilometer og plass til hele familien.

Utfordrermerket mener definitivt alvor og viste nylig frem den produksjonsklare elbilen Born. Det er en mindre helelektrisk variant på størrelse med en e-Golf, der den mellomste utgaven kan skilte med 204 hestekrefter, rekkevidde på inntil 424 kilometer og ladning fra 0-80 prosent på 35 minutter.

Nå har spanjolene sluppet prisen, og den begynner på 307.000 kroner for utgaven med 424 kilometer rekkevidde.

I løpet av året åpner Cupra også for Born-utgaver med større og mindre batteripakker, henholdsvis 77 og 45 kWt (netto). Den minste utgaven vil få 150 hestekrefter og en rekkevidde på inntil 349 kilometer, men prisene er ikke klare enda.

HELT NY: Cupra Born blir helt ny på det norske markedet. Foto: Cupra

Ekstrautstyr og levering

Cupra Born leveres med sportsunderstell, progressiv styring og sportsratt som standard.

Den er allerede i produksjon og de første norske kundene som bestiller den godt utstyrte lanseringsmodellen kan få utlevert bil i år.

Reservasjonsprogrammet First Born har gjort at norske kunder kan registrere interesse for bilen og samtidig skaffe seg «pole position» før det åpnes for bestilling. Først åpnes det for at kunder som har registrert seg på First Born kan legge inn bestilling torsdag 23. september klokka 13.00, før det åpnes for resten av markedet tirsdag 28. september.

Cupra har sikret seg et apparat for kundeservice med representanter i showroom, chat og gjennom Harald A. Møllers 22 servicepunkter fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord.

Born representerer startskuddet for merkets elbilsatsning og det har store ambisjoner for flere elektriske og elektrifiserte modeller fremover, ifølge en melding fra selskapet.

SEAT: Cupra er eid av SEAT og satser blant annet på en dynamiske kjøreopplevelser. Foto: Cupra

Leasing-alternativ

I tillegg til rent kjøp frister Cupra også med et leasingalternativ for Born.

– Godt med standardutstyr gjør at du med et innskudd på under 40.000 kroner kan få en Born for under 3.000 kroner i måneden, inkludert levering hjem på døra for kunder over store deler av landet, sier Ole Kristian Ågotnes, direktør for Cupra Norge i Harald A. Møller, i en pressemelding.