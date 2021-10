Klar for James Bond? Dette kan bilentusiastene glede seg til

Valhalla er et helt annet villdyr. Her er det snakk om superbilytelser og et særegent og ekstremt design. Det er en plug-in-hybrid med 954 hestekrefter, som sparker unna 0-100 på elleville 2,5 sekunder. Nåla stopper heller ikke får du når 347 km/t. Vil du sikre deg et eksemplar må 9 millioner kroner legges på bordet, en pris som er basert på dagens avgifter og eurokurs.