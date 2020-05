DNB Markets om Wallenius Wilhelmsen

Wallenius Wilhelmsen publiserte tall for første kvartal torsdag.

Rapporten viste at topplinjen og EBITDA i kvartalet kom inn på henholdsvis 834 millioner dollar og 130 millioner dollar. EBITDA lå dermed 62 prosent over DNB Markets' estimat og 56 prosent over konsensus.

«I våre estimater for hele 2020 har vi lagt til grunn en reduksjon for den sjøbårne aktiviteten på 25 prosent fra 2019 og samtidig en reduksjon i den landbaserte logistikkvirksomheten på 13 prosent», lyder det fra meglerhuset i en fersk rapport.

Analytikerne venter samtidig at antall aktive fartøy som følge av skraping, opplag og tilbakelevering vil bli redusert fra 123 ved inngangen av året til 99 ved utgangen av 2020.

For 2021 venter de at både topplinjen og EBITDA vil stige, men at EBITDA fortsatt vil ligge rundt 20 prosent lavere enn i 2019.

Kursen fikk ifølge analytikerne et løft i forbindelse med annonseringen av en kontrakt med det amerikanske forsvarsdepartementet tidligere denne måneden, men har i etterkant falt tilbake igjen og stengte i går på 10,70 kroner.

Før eventuelle endringer på grunnlag av rapporten for første kvartal verdsettes selskapet i markedet på det som etter DNB Markets' syn er attraktive EV/EBITDA 4.7x basert på 2021- estimatene, og analytikerne har en kjøpsanbefaling på aksjen, med et kursmål på 18 kroner.