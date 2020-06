søndagens aksjetips

Etter to uker med en oppgang på 3,1 prosent og 2,6 prosent, steg hovedindeksen hele 6,6 prosent siste uke, fra 796,77 til 849,66.

Fra bunnen intradag den 16. mars på 605,28 er oppgangen på 40,4 prosent.

Den siste måneden har hovedindeksen steget 13,1 prosent. Og med unntak av en liten nedtur forrige fredag har oppgangen kommet på stigende omsetning.

Fra all-time high, på 946,63 den 17. januar, er det fremdeles en nedgang på 10,2 prosent.



Nye kjøpssignal

Hovedindeksen passerte også sitt 200-dagers glidende gjennomsnitt og utløste nytt kjøpssignal sist uke.

Den positive undertonen i RSI-chartet fortsatte og den fallende trendlinjen i toppen av chartet er brutt. Så lenge RSI holder seg over 50-nivået og den positive undertonen holder, kan den stigende sekundærtrenden i hovedchartet fortsette å lede hovedindeksen videre opp.

Innenfor den bratte, stigende hovedtrenden er det rom for videre oppgang mot gamle høyder i løpet av sommeren, men det er også rom for korreksjon ned igjen til 790.

Det eneste som kanskje kan uroe litt er at RSI har stanget opp i et overkjøpt område, over 70. Det signaliserer at det kan være på tide å vurdere å ta gevinst, men så lenge den positive undertonen i RSI-chartet holder kan eventuelle korreksjoner skape kjøpsmuligheter.

RETT OPP: Hovedindeksen på Oslo Børs fortsatte opp sist uke til neste teknisk motstand på 850. Og oppgangen den siste måneden har kommet på stigende omsetning. Foto: Tradingview

Uendret hovedbilde

Uken endret ikke noe på hovedbildet som er blitt tegnet de siste ukene.

For flere uker siden dannet konsolideringen i området 725 til 750 et fundament for videre oppgang. Da 750-nivået ble brutt signaliserte det at oppgangen kunne fortsette opp mot 820-nivået, 200-dagers glidende gjennomsnitt og 840. Det ble passert sist uke.

Neste teknisk motstand kommer på 850, som også ble testet fredag. Neste nivå over 850 er 895 og 915. 900-nivået kan også representere en viss teknisk motstand. Brudd på disse nivåene vil utløse små kjøpssignal og åpne for oppgang til neste nivå.

Det er teknisk støtte på 830, 815 og 790. Skulle hovedindeksen falle gjennom disse nivåene er den neste teknisk støtten ned mot bunnen i trenden, ned mot 790 til 775 og 50-dagers glidende gjennomsnitt. Under det nivået kommer de neste tekniske støttenivåene på på 750, 736 og 725 til 720.

Høy optimisme

Hausseindeksen, som forteller om optimismen i aksjemarkedet, ga kjøpssignal da den passerte 10 og steg til 11 den 27. mars. Uken etter doblet den seg og i løpet av de tre dagene før påske steg den ytterligere 11 poeng til 33.

I løpet av de siste ukene har den steget videre og sist uke steg den til 80, som er tangering av toppen på 80 fra desember i fjor.

En hausseindeks over 50 betyr at det er høy optimisme. Og på 80 – kanskje litt i høyeste laget?

OPTIMISME: Hausseindeksen steg videre til 80 sist uke. Da tangerer den nå toppen fra desember i fjor. Foto: Investtech

De siste fem årene

All-time high er på 946,63 fra fredag 17. januar 2020. Intradag all-time high er fremdeles på 948,48 fra 3. oktober 2018.

Siden nyttår har hovedindeksen falt 8,8 prosent. De siste 12 månedene har den falt 1,2 prosent.

I 2019 ble det en oppgang på 16,5 prosent. I 2018 ble det en nedgang på 1,8 prosent. I 2017 var oppgangen på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,25 prosent.