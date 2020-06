Pareto Securities oppjusterer kursmålet på Fredriksens Golden Ocean

Pareto Securities oppjusterer ifølge en en oppdatering kursmålet på Golden Ocean til 5 dollar, fra tidligere 4,4 dollar, skriver TDN Direkt.

Analytikerne gjentar en kjøpsanbefaling på aksjen.

Meglerhuset ser noen små positive tegn i tørrlastmarkedet igjen, ettersom de svært forventede brasilianske jernmalmvolumene begynner å komme tilbake.

Mens Pareto Securities ifølge nyhetsbyrået fortsetter å mene at tørrlast er strukturelt utfordrende og at eldre capesize-skip må skrotes, ser analytikerne fortsatt moment på kort sikt samtidig som at markedet speiler utviklingen i 2019.

«Golden Ocean har mistet premien på verdijustert egenkapital (NAV) på grunn av likviditetsbekymringer, og samtidig som at spotratene stiger, mener vi noe av den frykten kan gå bort», heter det.

Golden Ocean faller 1,4 prosent på Oslo Børs torsdag formiddag til 37,06 kroner.