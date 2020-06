Har Apple-aksjer for 5,5 milliarder – nå håper han kursen stuper

Ryan Cohen er ikke helt som andre investorer. Tidligere i juni omtalte Finansavisen Chewy-gründerens eskapade da han solgte milliardbedriften og investerte alt i to aksjer. Og kun to.

Nå er Cohen i gang igjen, og denne gangen går han minst like drastisk ut:

– Jeg håper Apple-aksjen stuper, sier han.

Tapte 1,4 milliarder

Cohen fikk ønsket sitt oppfylt i en viss periode i februar da coronaviruset satte sitt preg på Apple og resten av markedet. Apple-aksjens verdi ble kuttet med en tredjedel og ble handlet for 224 dollar på laveste nivå i mars.

Det store fallet gjorde at Cohen satt igjen med et tap på mer enn 151 millioner dollar, eller over 1,4 milliarder kroner, på papiret.

Nå har teknologigiganten hentet seg opp igjen, og tirsdag ble aksjen handlet til ny all time high: 372,24 dollar intradag. Hvis en ny nedgang skulle komme, er imidlertid milliardæren klar for å utnytte muligheten.

– Jeg er ikke fremmed for å sette hele formuen min i Apple. Du må klare å holde hodet kaldt og i tillegg er det uhyre viktig å ikke bli påvirket av overskrifter og volatiliteten i markedet, sier Cohen.

Lærte av sin far

– Jeg lærte av min far da jeg var 13 år. Han viste meg et chart som sammenlignet boligpriser og aksjeutbytte. Etter det var en enkel avgjørelse, sier Cohen til Marketwatch.

Cohen forteller at hans far, Ted Cohen, notorisk investerte i aksjemarkedet. Han trodde ikke på å «time» markedet – han trodde på å la pengene ligge over lengre tid og investere i store, trygge selskaper.

Ryan Cohen sliter imidlertid med å finne gode alternativer, men Apple treffer alle kravene, og da satser han alt.

– Apple har vært undervurdert lenge. De er jungelens konge. Det iPhone har gjort for livene våre er utrolig, sier Cohen som selv mener han er Apples største enkeltaksjonær.