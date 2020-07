Wall Street mot blandet start – teknologiaksjene mot ny opptur

I går endte Wall Street dramatisk ned etter nye mørke rekordtall i smittetilfeller i USA.

Da restriksjonene var på sitt høyeste ble det registrert omtrent 100.000 nye smittetilfeller daglig. Nå registreres det over 200.000 tilfeller hver dag verden over. I USA registreres det over 45.000 nye daglige tilfeller – 78 prosent mer enn for to uker siden.

Den akselererende smittespredningen ser ut til å legge en demper på stemningen på Wall Street.



VIX-indeksen, eller fryktindeksen på folkemunne, har steget hele 6 prosent siden gårsdagen og står nå i 29,5. Til sammenligning ligger normale verdier på rundt 10-18 og toppnivået under coronakrisen var 82,7 – det høyeste noensinne.

Det er tydelig at investorene bekymrer seg over de økte smittetallene.

Oljen drar opp

Oljeprisen virker derimot å takle den økte smitten godt. Den siste uken er brentoljen opp 3,4 prosent.

– Det ser ut til at tapene i oljemarkedet demmes opp med gode estimater for fremtiden, sier Hiroyuki Kikukawa, analytiker i Nissan Securities.

Reuters melder at Abu Dhabi planlegger å øke oljeeksporten i august. Dette er første signal om at OPEC+ forbereder å trappe ned de rekordstore kuttene i produksjonen.

Aksjer i fokus

Apple, Spotify, Tesla og Google (Alphabet) er tech-gigantene du bør holde et øye med. Selskapene er i førhandelen opp henholdsvis 0,6, 0,7, og 0,4 prosent. Google er den eneste av de store som faller i førhandelen og er ned 0,7 prosent.

Ellers har DocuSign fått en kjøpsanbefaling av en Dan Ives, sjefstrateg i Webush Securities. Aksjen endte i går opp 3,7 prosent og er i førhandelen opp ytterligere 3,7 prosent til 205,07 dollar. Ives anbefaler også cyber security som et attraktivt satsingsområde.