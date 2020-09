Meglerhus kutter kursmål – venter likevel kursdobling

Analytiker Øyvind Mossige i SpareBank 1 Markets nedjusterer kursmålet på Ocean Yield fra 60 til 40 kroner. Ifølge TDN Direkt velger han samtidig å gjenta kjøpsanbefalingen.

Onsdag ble det kjent at Kepler Cheuvreux kuttet kursmålet på Ocean Yield fra 34 til 32 kroner samtidig som kjøpsanbefalingen ble gjentatt.

Torsdag formiddag omsettes aksjen for 21,10 kroner, uforandret fra dagen før. Det gir selskapet en markedsverdi på 3,7 milliarder kroner.

Hittil i år har aksjen falt over 52 prosent.

Etter generell usikkerhet i mars, april og mai om hvordan coronaviruset ville påvirke motpartenes evne til å betale, er ledelsen i Ocean Yield nå mer positiv til fremtiden.

– Vi ser at det er store utslag på aksjekursen og at investorene frykter det. Vi var litt urolige i april og mai om hvordan dette kunne slå ut, men nå er vi veldig rolige. Vi føler absolutt at risikoen i porteføljen har kommet betydelig ned de siste par månedene, sa konsernsjef Lars Solbakken til TDN Direkt for en uke siden.