Mer enn 10.000 søkte på 14 ubetalte jobber

Hvert år tar Disney imot mange tusen søknader til sitt Disney Parks Moms Panel, som er en gruppe personer som gir ferieråd til de som ønsker å besøke selskapets temaparker, timeshare og cruise.

I år ble det valgt ut 14 nye til panelet, som er et online forum der gjester kan finne personlige tips, få svar på spørsmål og få innsikt i Disneys tilbud fra personer som tidligere har benyttet de ulike tilbudene Disney har.

Mødre og fedre

I år ble det plukket ut tre menn og 11 kvinner, og av disse var det også tre som ikke er foreldre. De 14 nye kommer i tillegg til de 28 som allerede er med.

Søkerne skal komme fra alle samfunnslag og en av de som slapp gjennom nåløyet, en far, hadde vært på mer enn 200 Disney-reiser.

Selv om det er et "mamma-panel" er det også fedre, bestemødre og bestefedre med.

De 14 nye i panelet hadde ifølge Disney vært med på tilsammen 714 Disney-ferier.

Svarer på spørsmål

I løpet av det kommende året vil jobben gå ut på å svare på rundt 15 spørsmål hver uke, fortrinnsvis i fritiden.

De får ikke lønn for strevet. I stedet får billetter til parkene eller en belønningstur til en Disney-destinasjon eller et cruise for seg selv og opptil tre familiemedlemmer.