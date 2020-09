Bjørn Christian Bjørnsen, divisjonsdirektør for engineering i Experis.

Coronakrisen har påvirket oljeprisen svært negativt og rammet norsk sokkel. Ifølge ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer skal vondt bli til verre. Hvert kvartal blir bedriftene spurt om de forventer oppbemanning eller nedbemanning det kommende kvartalet. Man trekker fra dem som skal nedbemanne fra dem som skal oppbemanne. Tallet man sitter igjen med kalles «netto bemanningsutsikter» og er en ledende indikator på sysselsettingen fremover.

For arbeidsgivere innenfor olje og gass er netto bemanningsutsikter for fjerde kvartal minus 15 prosent. Arbeidsgiverne er nå langt mer pessimistiske enn de var for tredje kvartal, da bemanningsutsiktene var 1 prosent, ifølge barometeret til ManpowerGroup.

– Det er stor usikkerhet i bransjen. Alle tror aktiviteten skal ned, spørsmålet er hvor dypt fallet blir, om det blir en korreksjon eller en ny massenedbemanning, uttaler Bjørn Bjørnsen, divisjonsdirektør for engineering i Experis, i en pressemelding.

Bjørnsen mener at mange i bransjen frykter at coronanedgangen kan bli verre enn nedturen i 2015, da 45.000 mistet jobben. Den høsten var netto bemanningsutsikter for oljebransjen minus 5 prosent.

Hjelpepakker er ikke nok

Det har vært kjent lenge at aktivitetsnivået på norsk sokkel skal ned. SSBs nyeste prognoser er at investeringene vil falle 15 prosent neste år.

– Vi var allerede på vei mot en varslet reduksjon. Så kom dobbeltsmellen med corona. I april og mai så det skikkelig dystert ut, sier Bjørnsen i pressemeldingen.

Han sier at signalene fra bransjen har vært mer positive etter regjeringens krisepakke, men at situasjonen på lang sikt fortsatt er bekymringsverdig.

– Bransjen har i stor grad kommet seg over det første coronasjokket. Men man klarer ikke å gjøre noe med den underliggende reduksjonen i aktivitet. Det får ringvirkninger for hele samfunnet.