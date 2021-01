Neste uke begynner tallene for fjerde kvartal og tikke inn fra de store europeiske bankene. Analytikerne venter en spenstig utvikling ledet av sterke inntektsstrømmer fra investeringsbankene, ifølge analytikere fra Barclays.

Bank-aksjer har hatt en signifikant økning den siste tiden og bankrelaterte aksjer på European Stoxx 600-indeksen er i snitt opp 40 prosent siden de laveste nivåene i starten av fjerde kvartal 2020. Oppgangen er hovedsakelig drevet av positive Covid-nyheter, utbytte-restriksjoner og tilbakekjøp av egne aksjer.

Blant annet har storbanker som HSBC, BNP Paribas og Crédit Agricole steget med henholdsvis 32,8, 40,6 og 40,5 prosent i perioden 1. oktober til 31. desember 2020.

Det har også kommet positive bankene i USA tidligere denne uken. Morgan Stanley la frem tall på onsdag som viste en resultatøkning på 51 prosent i fjerde kvartal. Også Goldman Sachs leverte knalltall med en omsetningsvekst på 18 prosent i fjerde kvartal, sammenlignet med samme periode året før. Banken kunne dermed puste lettet ut etter at JP Morgan leverte rekordresultater i forrige uke.

UBS sparker i gang sesongen

Den sveitsiske storbanken sparker for alvor i gang resultatsesongen blant bankene i Europa 26.januar. Banken hevet nettoresultatet i tredje kvartal i 2020 med hele 99 prosent, som var det beste resultatet på et tiår, og aksjekursen har steget 21,42 prosent i perioden 1. oktober til 31. desember.

«Mens de lave rentene fortsetter å presse på bankenes lønnsomhet, så ser vi noen lyspunkter. Blant annet har boliglånsmarkedet begynt å ta seg opp igjen», uttaler Amit Goel, bank-analytiker for Europa i Barclays.

Han tror også at flere banker vil legge frem guidingen for hele 2021 når årsresultatene for 2020 legges frem. I fjor unngikk mange banker å legge frem noen form for guiding på grunn av usikkerheten i markedet.

Barclays forventer at inntektene vil bli høyere for flere banker og spår at inntektene til UBS vil øke med 18 prosent fra samme periode i 2019, når tallene for fjorårets siste kvartal legges frem.

Barclays-analytikerne oppdaterte også estimatene for flere banker i forrige uke og ser nå en resultatøkning før skatt på rundt 2,5, 6,4 og 13,9 prosent i 2020 for henholdsvis Credit Suisse, UBS og Deutsche Bank.