Meglerhus anbefaler kjøp etter torsdagens nyheter

«2020 ble det beste resultatet i Pareto Banks historie», meldte Pareto Bank på torsdagens kvartalspresentasjon.

I fjerde kvartal 2020 fikk nisjebanken et resultat før skatt på 165,2 millioner kroner, mot 147,3 millioner kroner i tilsvarende kvartal året før. Det tilsvarer en egenkapitalavkastning etter skatt på 14,8 prosent.

Nå oppgraderer DNB Markets sin anbefaling på Pareto Bank fra hold til kjøp samtidig som kursmålet heves fra 41 til 45 kroner. Høyere utlånsvekst og lavere tapsavsetninger enn ventet i fjerde kvartal sørger for at estimatene økes.

«Lavere eksponering innen utlån til den for risikovektingen viktige boligbyggesektoren enn ventet gjør at CET1-ratioen så en mindre reduksjon enn vi hadde estimert», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Her er det riktignok fortsatt en mulighet for tolkningsforskjeller mellom Finanstilsynet og banken, men analytikerne mener risikoen for betydelige endringer fremover vil være begrenset.

Fredag formiddag omsettes aksjen for 39 kroner, opp 0,5 prosent.