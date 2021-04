Kastet kortene – solgte alt i Sbanken

Ferd har solgt alle sine aksjer i Sbanken, bekrefter Ferd-sjef Morten Borge i en tekstmelding overfor e24.

Johan H. Andresens investeringsselskap var bankens syvende største aksjonær og satt på 3,26 millioner aksjer da DNB torsdag i forrige uke la inn budet på 11,1 milliarder kroner.

Fikk rundt 340 millioner

Aksjonærlister viser tirsdag at Ferd ikke lenger er blant de 50 største eierne, og med to dagers etterslep betyr det at salget skjedde torsdag eller fredag. Sbanken-kursen svingte i løpet av de dagene mellom 103 og 106,60 kroner, slik at Ferd fikk mellom 335 og 348 millioner kroner for aksjene.

Sbanken sluttet i går på 105 kroner, tilsvarende en oppgang på over 31 prosent siden budet ble kjent. Gårsdagens sluttkurs ligger også 1,20 kroner over DNBs tilbudskurs på 103,80 kroner.

Bare siden budet ble lagt inn, har Ferds Sbanken-aksjer steget over 80 millioner kroner i verdi.

Hadde 9,5 prosent fredag

DNB-budet representerte en premie på 29,8 prosent i forhold til onsdagens sluttkurs i Sbanken (80 kroner), og en premie på 49,8 prosent i forhold til volumvektet gjennomsnittskurs de siste seks måneder (69,30 kroner), utbyttejustert.

Da budet ble lagt frem, hadde DNB – under visse vilkår – sikret seg aksept fra største aksjonær, Altor. Oppkjøpsfondet har vært største eier i Sbanken siden våren 2016, og la den gangen 1,2 milliarder kroner på bordet for sine 25 prosent. DNBs bud verdsetter Altors Sbanken-aksjer til 2,8 milliarder, og fondet ligger dermed an til en gevinst på solide 1,6 milliarder kroner.

Samtidig har DNB sikret seg Sbanken-aksjer i kjølvannet av budet, og kunngjorde i en børsmelding fredag at banken var oppe i 9,5 prosent.

Andre Sbanken-aksjonærer som kan ha kastet kortene er fondene Delphi Norge og Landkreditt Utbytte, som heller ikke er å finne blant de 50 største eierne.

– Høyere bud kan komme

Analytikerne Jan Erik Gjerland i ABG Sundal Collier og Thomas Svendsen i SEB er optimistiske til den videre kursutviklingen i Sbanken, og ingen av dem utelukker nye bud.

– Man skal aldri utelukke en budkrig, men jeg tror DNB også må være villige til å sukre budet sitt litt for å få med seg tilstrekkelig med aksjonærer for å få 67 prosent majoritet, sa Gjerland til Finansavisen før helgen.

Gjerland har hevet sitt kursmål fra 85 til 137 kroner, mens Svendsen ligger på 122 kroner. Han mener DNBs bud på 104 kroner legger et gulv for Sbankens aksjekurs.

– Samtidig vil Sbanken levere egenkapitalavkastning på over 12 prosent i årene fremover med veldig lav risiko. Slik sett bør banken ha en høyere P/E enn dagens, og konkurrerende bud kan komme, sa Svendsen.