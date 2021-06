Nå er fusjonen gjennomført

Fusjonen mellom SpareBank 1 BV og Sparebanken Telemark er nå gjennomført, ettersom sammenslåingen nå er registrert i Foretaksregisteret.

Det nye navnet på den sammenslåtte banken er SpareBank 1 Sørøst-Norge.

Den får 520 ansatte fordelt på 17 kontorer i Vestfold og Telemark og tidligere Buskerud fylke.

SpareBank 1 BV var overtagende bank. Per Halvorsen, som hittil har ledet Sparebanken Telemark, er toppsjef for den nye, sammenslåtte banken. SpareBank 1 BVs styreleder Finn Haugan er styreleder for den nye banken.

Etter oppgjør for fusjonen er samlet eierandelskapital 1,78 milliarder kroner fordelt på 118,69 millioner egenkapitalbevis.

Bankene har tidligere estimert synergier på opp mot 120 millioner kroner i året, som ventes å være fullt ut realisert innen 2024.