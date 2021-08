Alle analytikerne sier «kjøp» før fredagens tall

Til fredag kommer Bank Norwegian med regnskapet for andre kvartal. Blant analytikere er det ventet at dette vil vise et resultat før skatt på 570 millioner kroner, ifølge TDN Direkt.

Samtlige analytikere som har deltatt i sammenstillingen Infront har utført for nyhetstjenesten, anbefaler «kjøp».

Deres gjennomsnittlige kursmål er på 115 kroner, mens Bank Norwegian mandag handles til rundt 104 kroner.

Før helgen ble det kjent at styret i Bank Norwegian nå anbefaler budet fra svenske Nordax . Budet er nå på 105 kroner pr. aksje, etter oppjusteringen i forrige måned. Investor og aksjonær Torstein Tvenge har uttrykt at han gjerne skulle sett at Nordax bladde opp litt mer.

Lavere rentenetto – mindre tap

Omsetningen i andre kvartal ventes å vise 1.265 millioner kroner. Netto renteinntekter ventes til 1.218 millioner, ifølge TDN Direkt.

I andre kvartal i fjor var rentenettoen 1.386 millioner kroner.

Nedgang ventes imidlertid også for Bank Norwegians tapsavsetninger. Estimatene Infront har hentet inn, viser en forventning om 368 millioner kroner i tapsavsetninger, ned fra 447 millioner for ett år siden.

Ren kjernekapitaldekning er ventet å være 24,5 prosent ved utgangen av andre kvartal, ifølge TDN Direkt.

Nordax' første bud på Bank Norwegian kom, som grafen avslører, 4. mars i år. Dette budet ble imidlertid avslått.