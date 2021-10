Folketrygdfondet aksepterer Nordax-budet

Folketrygdfondet har nå akseptert Nordax' bud for sine drøyt 16,2 millioner aksjer i Bank Norwegian, opplyses det torsdag. Aksjene utgjør 8,7 prosent av Bank Norwegian.

Tidligere har Folketrygdfondet erklært at det ikke vil akseptere Nordax-budet på 105 kroner pr. aksje i Bank Norwegian.

«Vår vurdering er at budet er for lavt, og vi vil ikke akseptere det», sa aksjedirektør Nils Bastiansen i Folketrygdfondet da, ifølge E24.

Nordax, med den nordiske PE-forvalteren Nordic Capital og det finske finanskonsernet Sampo i ryggen, har på sin side omtalt budet på 105 kroner som deres siste og endelige. Og mandag denne uken opplyste Nordax at de kontrollerer 78,5 prosent av aksjene i Bank Norwegian.

Sikter mot 90 prosent

Tidligere har Nordax senket akseptkravet fra 90 prosent til to tredjedeler, som ble innfridd for en måned siden , men selskapet har samtidig gjentatt at målet er å oppnå disse 90 prosentene. Da vil det kunne tvangsinnløse resterende Bank Norwegian-aksjonærer. Selskapet har derfor forlenget akseptfristen flere ganger, senest til førstkommende fredag.

Med Folketrygdfondets ja, rykker Nordax et stort skritt nærmere de 90 prosentene.

Salget av tilsammen 16.237.652 Bank Norwegian-aksjer vil innbringe cirka 1,7 milliarder kroner for Folketrygdfondet.