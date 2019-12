Olav Medhus går ut av AutoXo

– I vår nye satsning har dessverre Olav Medhus besluttet å ikke bli med oss videre. Olav har vært en av gründerne i selskapet fra oppstarten av både Autostrada Sport og Autoxo. Han har bidratt stort i å spre bilglede til mange kunder og har hatt en betydelig rolle i å skape et marked for italienske sportsbiler Norge, skriver Thomas Kleven, general manager, på nettsidene deres.

Ved årsskiftet satt Treschow-Fritzøe AS på 71 prosent av eierandelene, mens Medhus sto for resterende 29 prosent gjennom selskapet FIORANO AS. Tidligere hadde de 50 prosent hver.

– I praksis solgte jeg meg ut for ett år siden. Det er en prosess som har pågått lenge. Nå er arbeidsforholdet avsluttes også. Det er en naturlig del av at jeg solgte meg ut, og var egentlig bare snakk om tid, sier Medhus til Finansavisen.

Han har ikke avklart hva fremtiden bringer. Han sier det nødvendigvis ikke må bli bilbransjen videre.

– Jeg hadde jobbet i AutoXo i mange år. Nå får andre ta det videre, mens jeg vil finne på noe nytt. Jeg har vært der i femten år, og har lyst til å prøve noe annet, sier Medhus.

Maserati, Ferrari, Porsche

AutoXo og AutoXo Sport importerer Maserati til Norge og er agent for Ferrari, med autorisert verksted for begge merkene.

I tillegg har de solgt mange millionbiler fra Porsche, Lamborghini, McLaren med mer. Medhus er kjent for å være en råtass på salg, og en hjørnestein blant bilinteresserte nordmenn med fete lommebøker.

– Det er vemodig og trist at han har valgt å slutte, men vi kan ikke annet enn å respektere Olav sin beslutning. Vi takker enormt for innsatsen og ønsker han lykke til på veien videre, skriver Kleven.

Svake årsresultater

AutoXo het i sin tid AutoXo by Medhus, men sistnevnte navn med skilt er plukket ned fra forretningen på Ramstadsletta ved E18.



Selskapet fikk et resultat på minus 5,9 millioner i fjor. Året før ble det minus 424.000 kroner.

AutoXo skriver at de satser fortsatt solid, og at de har ansatt fire nye personer: Erik Rivrud (salgssjef Ferrari), Henrik Jacobsen (selger), Nina Brandtzæg (regnskapsmedarbeider) og Martin Engh (digital markedsfører).