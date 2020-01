Tesla passerte 100 milliarder dollar

Etter å ha steget over syv prosent i den ordinære handelen, fortsatte Tesla himmelferden i gårsdagens etterhandel på Wall Street.

Passerte 100 milliarder dollar

Da aksjen løftet seg til 555 dollar på det høyeste, passerte markedsverdien 100 milliarder dollar. Riktignok endte den på «feil side», opp 1,2 prosent i etterhandelen til 554 dollar.

Tesla er uansett første, amerikanske børsnoterte bilprodusent som når denne milepælen.

Tesla var allerede før gårsdagens rally mer verdt enn Ford og General Motors samlet. Disse to er nå priset til hhv. 36 og 51 milliarder dollar.

Dobling på tre måneder

Et sjeldent overskudd i oktober, en oppgradering av Kina-fabrikken og bedre årlige leveranser enn ventet har sørget for mer enn en dobling av Tesla-kursen bare de siste tre månedene.

Gårsdagens rally ble trigget av at New Street Research høynet kursmålet til 800 dollar.

I tillegg har Tesla inngått forlik med Michigan som tillater direkte levering av biler til kunder i delstaten, opplyste en person med kjennskap til saken til CNBC tirsdag.

«Kursoppgangen handler egentlig bare om at flere investorer vedder på Elon Musks briljans og en stor fremtid for elbiler», skriver analysesjef Jasper Lawler i London Capital Group i en oppdatering onsdag.

Opsjonsdryss nærmer seg

Med gårsdagens oppgang er Tesla-gründer Elon Musk også ett skritt nærmere å utløse den første 346 millioner dollar-transjen av opsjoner i en rekordstor kompensasjonspakke.

Markedsverdien må snitte 100 milliarder dollar over både én og seks måneder for å utløse den første av 12 transjer av opsjoner tildelt Musk for å kjøpe Tesla-aksjer.

Musk, som er konsernsjef og største eier, får ingen lønn eller bonus i form av cash fra Tesla, bare opsjoner om selskapet øker nok i markedsverdi – eller treffer vekstmål.

Bonusen som vil knuse alt

Skulle Musk få tilgang til samtlige 12 transjer, tilsvarer det nye 20 millioner Tesla-aksjer. På kurs 554 dollar tilsvarer dette aksjer for over 11 milliarder dollar.

Dette vil i så fall pulverisere alt av bonuser Wall Street eller verden har sett før. Snapchat-gründer Evan Spiegel ble for eksempel kompensert med 638 millioner dollar i kjølvannet av børsnoteringen i 2017.

Dog er det stykke frem til full uttelling for Musk. Ifølge den ti-årige avtalen inngått i 2018 må Tesla i så fall nå en markedsverdi på 650 milliarder dollar, mens Tesla må nå en rekke mål for inntekter og overskudd.

Musk eier per i dag rundt 34 millioner Tesla-aksjer, tilsvarende 19 prosent av selskapet.

Disse er på dagens kurser priset til nesten 19 milliarder dollar. Eller nesten 170 milliarder norske kroner, om du vil.