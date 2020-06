Elon Musk saksøkes for å ha tatt ut enorm bonus

Elon Musk er igjen i hardt vær etter at Tesla-gründeren angivelig skal ha tatt ut en enorm bonus til seg og resten av styret.

Størrelsen på bonusen er ikke offentliggjort. I mai fikk imidlertid Elon Musk aksjer verdt 775 millioner dollar, eller 7,5 milliarder norske kroner, i den første utbetalingen fra hans enorme bonusprogram.

Ifølge Bloomberg er det snakk om «millioner av dollar» i et «relativt stort pensjonsfond».

Pensjonsfond

Problemet er ikke bonusen i seg selv – de fleste er klar over at Tesla-styret får enorme bonuser.

Kjernen av konflikten er at bonusen er tatt fra et pensjonsfond som opprinnelig er laget for brannmenn og politi i Detroit.

– Styret bruker sin posisjon til å gjøre seg selv rikere på selskapets regning. De får millioner i kompensasjon, og enkelte går ikke engang på styremøtene, sier Dana Hull i Bloomberg.

Hun referer til en hendelse i 2018 der to Tesla-direktører som ikke engang var ansatt i selskapet mottok mer enn 8,7 millioner dollar, eller 82,8 millioner kroner etter dagens kurs, i godtgjørelse.

Det ble også avslørt at styreleder Robyn Denholm var den nest best betalte styreleder i hele USA i 2018.

Ingen konsekvenser

Hull trekker frem at dette er en vanskelig sak fordi investorer generelt ikke vil reagere. Kursene til Tesla går så det suser, til tross for en liten dupp i det siste, og det er det eneste de er interessert i.

– Tesla gjør det veldig bra på børs. Proffene vet allerede hvordan selskapet styres, så dette er ingen nyhet for dem. Jeg tror ikke Tesla vil bli påvirket av søksmålet, mener Hull.

Tesla har ikke kommentert saken.

Se hele intervjuet i videoen øverst.