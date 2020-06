Sterkere krone - billigere Audi - dyrere Volvo

Da kronen stupte halvveis i mars i begynnelsen av coronakrisen, svarte flere bilimportører med økte priser.

Fra omtrent halvveis i april har imidlertid kronen styrket seg klart, og er nå omtrent på nivå med kursene ved inngangen til mars.

To Audi-kutt

For andre gang på kort tid justeres prisene ned på Audi-biler. Ifølge NAFs medlemsblad Motor gjelder det siste priskuttet selve bilene, der det forrige ga billigere utstyrspakker.

Siden 22. april har kronen styrket seg med 7,5 prosent mot euro.

Det slår nå ut i lavere priser på alle modeller.

– Prisendringen er en reell prisjustering tilpasset valutasituasjonen. Endringen påvirker alle Audi-modeller, sier PR manager Morten Moum i Audi Norge til Motor.

Billiste modell av e-tron 50 Quattro senkes til 594.480 kroner før frakt.

For e-tron 55 Quattro er priskuttet på 31.000 kroner til 692.480.

Dette tilsvarer en prisreduksjon på 4,3 prosent.

Volvo øker prisen

Samtidig økes prisene på alle Volvo-modeller, ifølge Elbil24. Prisene øker med 3,3 til 4,6 prosent.

Volvo setter opp de norske prisene på hele modellporteføljen, skriver Elbil24. De fleste prisene ble hevet med mellom 3,3 og 4,6 prosent fra 1. juni.

Dyrere: XC40 Recharge får rundt 6 prosent høyere pris på grunn av kronekursen. Foto: Produsenten

Fra 1. juli heves også prisen på elbilen XC40 Recharge. Her er prispåslaget nesten 6 prosent. Årsaken er at denne selges uten avgifter, slik at økningen i nettoprisen slår fullt ut i prisen kundene betaler.

Men der Audi forklarer priskuttet med kronestyrkingen, bruker Volvo kronekursen som forklaring på prisøkningen.

Ifølge Elbil24 har Volvos «søstermerke» Polestar ingen planer om å heve prisene.