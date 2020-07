Überamerikanske Cadillac overrasker med ny elbil

Cadillac forbindes ofte med dyre, brede, luksusbiler med en brumlende V8-er i motorrommet. De ikoniske bilene kjøres av alt fra ungkaren, familiefaren og samleren – helt opp til presidenten i USA.

Nå overrasker selskapet stort med å slenge seg inn i kampen om markedsandeler i elbilenes rike og presenterer sin nye modell: Cadillac Lyriq.

Bilselskapet har produsert motorer med størrelse på 8,2 liter – i seg selv et bevis på at utslipp og forbruk ikke har vært ofret en tanke under idémyldringen.

Store planer

Nye Lyriq er en familie-SUV og ser ut til å gå i strupen på Audis e-tron, Teslas Model Y og X og Merecedes' EQC. Så gjenstår det å se hvor lang rekkevidde de amerikanske ingeniørene klarer å presse ut av de elektriske motorene.

Ryktene sier at batteriene Cadillac leverer vil ha en kapasitet fra 50 kWt til hele 200 kWt. De største batteriene er imidlertid forbeholdt større modeller, som pickuper og en elektrisk Hummer.

Dette er den nye 34-tommers skjermen som finnes i Cadillac Escalade. Den samme blir trolig å finne i Lyriq. Foto: Cadillac

Det er ventet at bilen vil bli levert med trekk på fire hjul og dermed også to elektriske motorer – én på fremhjulene og én bak – slik vi er vant til hos blant andre Tesla og Polestar 2. Standardmodellen vil imidlertid kun ha bakhjulstrekk.

General Motors, som eier Cadillac, har store planer for fremtiden. Innen 2023 planlegger konsernet å kunne tilby 20 elbiler fra Buick, Chevrolet og andre merker det har eierskap i.

Lyriq skal etter planen lanseres allerede til neste år, som 2022-modell.