Fryser alt i tre år – kan være ferdig i Norge

Mitsubishi melder nå i sin nye 3-årsplan at de fryser lansering av nye modeller i Europa.

– Jeg er overrasket, sier Rune Gjerstad, adm. direktør i MMC Norge, til BilNytt.no.

Nyheten ble sluppet i dag under Mitsubishis presentasjon av sin treårsplan «Small but beautiful», som skal gjelde til 2022, hvor selskapet sier at det vil satse på sine hovedmarkeder og teknologi i sydøst-Asia.

Mitsubishi-aksjen har taklet coronakrisen cirka på lik linje som andre bilprodusenter, men har opplevd en nedadgående trend siden sommeren 2018. Selskapet tar nå grep for å snu trenden.

– Vi vil endre vår strategi fra allround ekspansjon til selektiv og konsentrert aktivitet, sier CEO Takao Kato.

Å kutte kostnader og øke lønnsomhet er viktig for konsernet, men dårlig nytt for norske Mitsubishi-forhandlere.

I utgangspunktet skulle en ny Outlander-modell lanseres mot slutten av inneværende år. Salget av eksisterende modeller skal imidlertid fortsette.

Jerngrep i England

I England tas det kraftfulle grep etter mandagens nyhet fra Mitsubishi.

Selv om Mitsubishi ikke skriver at det skal ut av Europa, har den engelske importøren skrevet til sine forhandlere at de øyeblikkelig har gått i gang med å skaffe forhandlerne alternative bilmerker de kan representere.

Blant annet innebærer Mitsubishis plan «Small but beautiful» å redusere kostnader ved å optimalisere kapasitet og strategi. Aktviteten skal konsentreres til Afrika, Oseania og Sør-Amerika.